Dit hotel ligt op 2000 meter ­boven de zeespiegel en balanceert ook nog eens op de rand van een ravijn. Het is een van de meest gedurfde hotelprojecten in het ­Midden-Oosten. Alila ligt in een afgelegen hoek van het Hadjargebergte en is alleen ­bereikbaar per 4x4, bijna drie uur rijden van Muscat.