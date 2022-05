Casa de São Lourenço, Serra da Estrela, Portugal

In 2019 opende Casa de São Lourenço, eigendom van het wolmerk Burel, geliefd voor zijn dekentjes en stoffen die op een artisanale manier worden geproduceerd. Dit panoramahotel is het enige vijfsterrenhotel in de Serra da Estrela-regio met weids uitzicht over de gletsjervallei. ­Ontworpen in 1940 door architect Rogério de Azevedo als pousada en nu een luxehotel dat ook een eerbetoon is aan Portugees design, Portugese ambachten en lokale ­producten.