Forestis is een vijfsterrenberghotel (ski-in, ski-out) met spa in de Noord-­Italiaanse Dolomieten. Een plek voor zowel actieve als passieve vakanties. Het design van Forestis vertelt ook een duurzaam verhaal: alle materialen komen uit de omgeving, van de houten structuur van het hotel en de handgemaakte meubels en gezellige kussens tot zelfs de tapijten, die uit een weverij in Trentino ­komen.