Dit is een typisch Alpenhotel in het compacte bergdorp Saint-Martin-de-Belleville. Het werd in 2020 helemaal gerenoveerd. Lodji draait zowel buiten als binnen volledig rond die gezellige sfeer van de Savoie. Het is een perfecte plek om Les Trois Vallées te verkennen, zowel in de zomermaanden als tijdens het skiseizoen.