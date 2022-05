Met een locatie op Sloane Street in Chelsea zit je hier op tien minuten wandelen van Harrods of Hyde Park in Londen. In de Cadogan Place Gardens om de hoek liggen statige tenniscourts verborgen tussen het stadsgroen, uitsluitend toegankelijk voor leden. Leuk extraatje: als je hier verblijft, kun je een sessie boeken, een vrij unieke tenniservaring.