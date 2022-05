Capella gaat voor ‘less is more’ met het recent geopende hotel in Bangkok, vlak aan de rivier Chao Phraya. De villa’s die direct aan het water liggen, hebben privéplunge­pools, terwijl de publieke zones eerder ingetogen zijn, zonder blingbling. Chic volk komt hier theedrinken en er wordt ook in alle discretie ­gepowerluncht.