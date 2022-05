Dit is het centrum van ­Warschau, met chique boetieks, toffe restaurants, conceptstores en kunstgaleries. Nobu Warschau is hier op zijn plek en gasten en locals mixen zonder probleem. Het hotel zit verborgen in een oud art-decogebouw dat met een nieuwe vleugel – denk aan Japans, minimalistisch – uitgebreid werd.