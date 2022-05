In een voormalig Gents winkelcomplex aan het François Laurentplein opende vorig jaar Yalo, een kosmopolitisch hotel waar je je instant in New York of Londen waant. Hangende planten, neonletters, perzikkleurige zetels, gouden lampen en een glazen dak: Yalo is cooler dan cool. Eigenaar Joris Van Duffel is ook CEO van projectontwikkelaar UrbanLink én verbouwt zijn eigen wijnen op het domein Nobel in Lochristi.