Baja Club Hotel, La Paz, Mexico

Je vindt dit hotel op de Malecón, de zeepromenade in het historische centrum van de Mexicaanse stad La Paz. Het huist in een villa uit het begin van de 20ste eeuw in koloniale stijl. De villa werd gerestaureerd en kreeg tegelijk een nieuwe vleugel van de Mexicaanse architect Max von Werz. Op het dakterras moet je zijn voor spectaculaire zonsondergangen, Mexicaanse wijnen en mescal­cocktails. De omliggende Zee van Cortez werd ooit door de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau uitgeroepen tot aquarium van de wereld en staat bekend als een hemelse duikplek.