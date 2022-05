Castello di Reschio, Italië

Op de grens van Umbrië en Toscane staat een kasteel uit 1050 dat door de eigenaars Benedikt Bolza en Donna Nencia ­Corsini van de ondergang werd gered. Ze spendeerden jaren aan de renovatie en brachten er het hotel Reschio in onder. De stijl is ouderwets glamoureus, met een Steinway-piano uit 1908, sofa’s in velours, gouden spiegels, haarden, schaakborden, stenen vloeren en een goedgevulde bibliotheek. Op de patio met veranda gooien palmbomen en cipressen schaduwen en serveren obers met vlinderdassen de perfecte negroni. Het domein strekt zich uit over 1500 hectare en er wordt onder meer wijn, olijfolie en honing geproduceerd. Er zijn een spa en zo veel restaurants dat je wel meerdere dagen móét boeken.