Habitas AlUla, Ashar Valley, Saoedi-Arabië

De website van dit resort opent met een dronefilm waar je mond van openvalt. Als een oase in de woestijn duikt Habitas AlUla op tussen gigantische canyons. Veel natuurwonderen van Saoedi-Arabië zijn nog onontdekt en de Ashar Valley is zo’n plek. In, naast, op en onder de kliffen staan kunstwerken van onder meer Lita Albuquerque, Superflex en Manal Al Dowayan, naar aanleiding van een expo samen met het Amerikaanse Desert X (kunstbiënnale in de Amerikaanse Coachella Valley, ten oosten van Los Angeles). Alles is ver weg, dus is Habitas AlUla een all-inresort. Tama, het restaurant, serveert onder de sterren tussen de kaarsen een midden-oosterse keuken.