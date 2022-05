Hotel June Malibu ligt vlak aan de mooie Pacific Coast Highway en is een moderne hommage aan een oude Hollywoodfilm en aan de spirit van het vroegere Malibu. De bungalows met uitzicht op de zonovergoten heuvels en stranden zijn ondergebracht in het oorspronkelijke motel dat in 1949 werd ge­opend en bekende gasten had zoals Bob Dylan, die hier in 1975 zelfs ‘Blood on the Tracks’ schreef.