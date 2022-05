Als je in de lounge van het hotel Miramonti in de Dolomieten het gevoel krijgt dat James Bond elk moment kan binnenwandelen, ligt dat niet alleen aan jou. Op enkele kilometers van het berghotel acteerde Roger Moore in ‘The spy who loved me’. Het ‘berghotel in de stad’ bereik je via een slingerende weg en het biedt een prachtig uitzicht op Merano, het stadje in de vallei.