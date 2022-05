Net om de hoek van de drukke Douro-regio ligt deze oude quinta met wijngoed, goed verborgen en met 360 graden uitzicht op velden, bossen en wijngaarden. Het landgoed heeft 400 hectare wijngaarden, olijfbomen, moestuinen en fruitbomen, en is omarmd door een uitgestrekt mediterraan bos – uniek in de Douro waar bijna elk plekje nu wijngaard is.