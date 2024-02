100 epische ervaringen en bestemmingen voor je volgende vakantie

1 | Europees woestijnlandschap

Bardenas Reales de Navarra, Spanje

De Europese miniversie van de Grand Canyon is de bijnaam van het Bardenas Reales Natural Park. Deze woestijn in Navarra kun je te voet, per mountainbike en met de auto verkennen. Het is ook een geliefde filmlocatie. Zo werd onder meer het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ er opgenomen.

Bardenas Reales de Navarra, Spanje © Shutterstock

2 | Alle kleuren van de regenboog

Vinicunca, Peru

De Vinicunca, ook wel de Regenboogberg genoemd, is niet voor doetjes. Een goede fysieke conditie en de moed om vier tot zes uur te stappen tot aan de top zijn een absolute must, al kun je ook te paard naar boven. De berg in het hart van het Andes­gebergte is maar liefst 5.200 meter hoog.

Vinicunca, Peru © Shutterstock

3 | Pink Beach

Komodo, Indonesië

Pink Beach of Pantai Merah ligt op het eiland Komodo in het Komodo National Park van Indonesië. Wat dit strand zo uniek maakt, is het roze zand. Het heldere turquoise water en de prachtige koraalriffen maken Pink Beach tot een populaire bestemming voor snorkelaars en duikers.

Komodo, Indonesië © Devagonal / Wikimedia Commons