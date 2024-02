4 ervaringen van je leven | Te land, ter zee en in de lucht

1 | Baikonur, Kazachstan

Ruimtetoerisme in Sovjetstijl

Zerogravityvluchten, kosmonautentraining of meegaan met een L-29- of L-39-jet: het kan in Baikonur in Kazachstan. Dé highlight? De lancering van het MS-27-cargoruimteschip naar het ISS, op 3 juni. Maak het mee in de Baikonur Cosmodrome.