4 unieke bestemmingen voor je volgende vakantie in Italië

Van een verborgen parel in Toscane tot een driesterrenrestaurant boven de Dolomieten: wij selecteerden vier unieke bestemmingen voor je volgende vakantie in Italië.

The 100 Travel | 2024

1 | Procida

Kleurrijke vissershaven

Dit eiland voor de kust van Napels was in 2022 nog ‘Italiaanse culturele hoofdstad’. Een van de must-visits is er Marina di Corricella, een fotogeniek en ontspannen vissersdorp aan de haven vol pastelgekleurde huizen.