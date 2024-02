Dit zijn de 4 beste zwem-, surf- en duikspots ter wereld

via LinkedIn

via Twitter

via Facebook

In Brazilië surf je op de langste golf en op Palau zwem je met miljoenen gouden kwallen: dit zijn de vier indrukwekkendste zwem-, surf- en duikspots ter wereld.

The 100 Travel | 2024

1 | Maranhão, Brazilië

Surfen op de langste golf

De langste golf ter wereld vind je in de Amazone, in het noordoosten van Brazilië. De golf kan tot een uur lang landinwaarts tegen de stroom ingaan met een snelheid van dertig tot veertig kilometer per uur.