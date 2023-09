Overnacht in bed met Rubens of in dit Antwerps guesthouse

Deel het bed met schilder Peter Paul Rubens. Of overnacht in Patina, het guesthouse van Lies Mertens in Antwerpen. Op deze nieuwe adressen droom je zacht.

Suite in het Rubenskasteel in Zemst

Het bed delen met Peter Paul Rubens? Dat kan voor heel even. Want in het Rubenskasteel in Zemst is er tijdelijk een suite ingericht waar je kunt overnachten, helemaal in de stijl van de zestiende-eeuwse schilder en diplomaat.

Advertentie

Hoe dat eruitziet, kunnen we samenvatten in één woord: weelderig. Stel je een atelierachtige ruimte voor met schilderijen tegen de muur, rondslingerende klassieke bustes, stillevens met fruit en overdadige gordijnen.

De plek is geen toeval: Rubens kocht dit kasteel in Elewijt in 1635 en gebruikte het als zomerverblijf in de laatste vijf jaar van zijn leven. Wie liever niet wil overnachten: het kasteel en het domein zijn gratis te bezoeken. En er is ook een pop-uprestaurant: Bar 1635.

Die evenementen maken deel uit van een nieuw project: Stories Unfold, waarin elke twee jaar een ander kasteeldomein centraal zal staan. Een initiatief van de overheid om de vele kastelen en tuinen in ons land uit het vergeethoekje te halen en ze nieuw leven in te blazen.

Rubenssuite | Prijs | 150 euro per nacht

| Wanneer | Tot en met 29 oktober

| Website | storiesunfold.be/overnachten

Patina, een guesthouse en galerie van Lies Mertens in Antwerpen