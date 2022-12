Boerderijen, verpakt in English glam: vijf fancy farmhouses getipt

Het is een trend op het Britse platteland: boerderijen, verpakt in English glam. Sabato tipt vijf fancy farmhouses: van gecureerde kunst aan de muren tot de grootste appelboomgaard van het land.

1 | The Newt, Somerset

VIBES | Jane Austen meets duizend-en-een appelbomen.

LOCATIE | Somerset ligt in het westen van Engeland, tussen glooiende heuvels en verdwaalde schapen. De beroemde thermenstad Bath ligt op 45 minuten rijden.

FARMHOUSE | The Newt huist in een honingkleurig zeventiende-eeuws gebouw in georgiaanse stijl, omgeven door gerenoveerde boerderijgebouwen en een indrukwekkende appelboomgaard. Vroeger woonde hier Arthur Hobhouse, de oprichter van de nationale parken in Engeland.

BED & BATH | Medeoprichtster Karen Roos is de voormalige hoofdredacteur van de Zuid-Afrikaanse Elle Decoration, en dat is eraan te zien.

TUINPLEZIER | De appelboomgaard is het pronkstuk van het hele domein en telt meer dan drieduizend bomen en honderden variëteiten, de grootste appelcollectie van het land. De tuinen zijn ontworpen door de befaamde landschaps­architect Patrice Taravella, die hier zelfs een doolhof in appelbomen tekende. Nice to know: in de doolhof zitten appelsprookjes genre Wilhelm Tell verstopt.

TO DO | Tuinlunches, ciderproeverijen, afternoontea of picknick in het bos. Je kunt hier simpelweg de hele dag eten: met verschillende restaurants, een gelateria, deli, ‘cheese room’, bakkerij en ‘garden cafe’ kun je maar beter veel rondjes lopen in de tuin om calorieën te verbranden. Ook bijzonder is het Beezantium, een kunstwerk waar gasten de bijen live aan het werk zien.

FANCY | In The Newt is alles fancy.

2 | Thyme, Gloucestershire

VIBES | Country-chic retreat met een boerderijverleden.

LOCATIE | Aan de rand van waterweilanden in the Cotswolds, een schilderachtige streek in centraal Engeland, met een mix van schattige dorpjes een honingkleurige cottages.

FARMHOUSE | Thyme is een gerenoveerde boerderij op een indrukwekkend familielandgoed. Enkele van de gebouwen en schuren op het domein dateren uit 1086. In 2007 werd begonnen met een grondige renovatie en vandaag is het ‘a village within a village’ met, onder meer, The Ox Barn restaurant, The Baa Bar, The Swan Pub, een Cookery School en exporuimte Tithe Barn. Allemaal even ‘postcard pretty’ als de omgeving.

De gebouwen zijn al even ‘postcard pretty’ als de schilderachtige Cotswolds.

BED & BATH | Geen enkele van de 31 kamers is hetzelfde. Ze zijn genoemd naar bloemen op het domein, verspreid over verschillende cottages en barns en alle interieurs zijn Engelse plaatjes om bij weg te dromen.

TO DO | Kooklessen, cursussen bloemschikken of ‘Christmas calligraphy’.

KUNST KOPEN | Als je in The Swan Pub aan tafel schuift, krijg je ook een ‘art menu’. Kunstdealer en specialist in affordable art Domenica Marland cureerde alle kunstwerken in The Swan Pub, instant te koop en mee te nemen naar huis.

Thyme is een gerenoveerde boerderij op een indrukwekkend familielandgoed. Enkele van de gebouwen en schuren op het domein dateren uit 1086.

3 | The Pig in the South Downs, West Sussex

VIBES | Een boerderij, verpakt in English glam.

LOCATIE | The Pig ligt in het South Down National Park, op veertig minuten rijden van het mooie Brighton en slechts vier uur van onze eigen Belgische kust. De weg erheen gaat via smalle, kronkelende hagen, net of je een sprookje binnenrijdt.



BED & BATH | De kamers dragen namen als ‘Gracie’s Shed’, ‘Old Stable’ of ‘Field Wagon’ en zijn helemaal in English glamstijl gedecoreerd: fluwelen kussens, bloemetjesbehang en een open haard.

TUINPLEZIER | Je kunt hier op verkenning in een appelboomgaard met zeven verschillende oud-Engelse variëteiten, zoals ‘newton wonder’ of ‘king acre pippin’. Er is ook een moestuin met serre, een ‘mushroom house’, een ‘nuttery’ en zelfs een eigen Sussex-wijngaard.

The Pig is een luxeketen met verschillende hotels in het Verenigd Koninkrijk. Ze staat erom bekend dat ze het buitenleven omarmt.

LAARZEN & MODDER | The Pig is een luxeketen met verschillende hotels in het Verenigd Koninkrijk. Ze staat erom bekend dat ze het buitenleven omarmt, inclusief bemodderde laarzen.

RESTAURANT WITH ROOMS | The Pig noemt zichzelf geen hotel, maar een ‘restaurant with rooms’. Alle restaurants in The Pig hebben een picture-perfect interieur én een 25-mile-menu: de ingrediënten komen uit een straal van 25 mijl. De herkomst van de ingrediënten staat op de menukaart mooi uitgetekend en zo krijg je meteen een mooi lijstje kaasmakers, wijngaarden & co.

Alle restaurants in The Pig hebben een picture-perfect interieur én een 25-mile-menu:de ingrediënten komen uit een straal van 25 mijl.

4 | Glebe House, Devon

VIBES | Cottagecore op zijn best: ouderwetse Engelse countrysidevibes met een vleugje vandaag.

LOCATIE | Op een kwartier rijden van de befaamde Jurassic Coast, een stukje ‘cream-colored’ zuidkust van Engeland dat op de werelderfgoedlijst staat.

Glebe House ligt op een kwartier rijden van de befaamde Jurassic Coast, een stukje 'cream-colored' zuidkust van Engeland dat op de werelderfgoedlijst staat.

KITCHEN SUPPER | Glebe House is een ‘food-focused guesthouse’ en heeft ook een restaurant. De vibes zijn geïnspireerd op Italiaanse agriturismo’s, waar eigenaars Hugo en Olive Guest een tijdje woonden voor ze naar Londen verhuisden. Hugo Guest was chef-kok in het Londense restaurant The Marksman, een gewezen ‘pub of the year’ van Michelin. Hij serveert van donderdag tot zondag een viergangendiner. Voor gasten die niet elke avond chic willen dineren, is er ook de optie ‘kitchen supper’, met hartige ragout of huisgemaakte taart.

TO DO | Hedendaagse workshops, oude ambachten. Denk aan vissen op makreel, verse pasta maken of zuurdesembrood bakken. Deze maand geeft illustrator en ‘floral designer’ Rosie Harbottle, bekend van collabs met Liberty London en The Conran Shop, cursussen ‘handgeschilderde kerstballen’.

De vibes zijn geïnspireerd op Italiaanse agriturismo's, waar eigenaars Hugo en Olive Guest een tijdje woonden voor ze naar Londen verhuisden.

PLUKTIPS | In elke kamer ligt een ‘walk book’, een mooi geïllustreerde gids met wandelingen en pluktips in de heuvelachtige omgeving.

FANCY | Het hele interieur ademt cottage-chic, met gouden kranen, badkuipen op pootjes, vintage keramiek en gordijnen met rozenprints.



5 | Coombeshead Farm, Cornwall

VIBES | Mogelijk de hipste foodieboerderij van Engeland.

LOCATIE | In het midden van nergens, omgeven door de schapen en graslanden die Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, zo typeren.



FARMHOUSE | Deze ‘farm with rooms’ huist in een echte boerderij. Je krijgt gezelschap van een gezellige boel varkens, kippen, hanen en eenden en ’s morgens word je wakker met de geur van versgebakken brood recht uit de bakkerij.

BED & BATH | Gasten kunnen kiezen tussen kamers in het ‘Farmhouse’ of de ‘Grain Store’. Zachte pastelmuren, houten vloeren en vazen met droogbloemen zetten een rurale toon.

BOERDERIJWINKEL | Huisgemaakte pickles en zuurdesembrood, versgedraaide worsten en langgerijpt rundvlees: de farmshop is een ode aan het land, de ingrediënten die het voortbrengt en de dieren die er grazen.



SLAGERSAMBACHT | Voor zij die graag hun eigen worsten leren draaien, is er de ‘pig & butchery’-workshop, waar je behalve worsten ook ‘pork pies’ of paté leert bereiden.

FARM TO TABLE | Coombeshead Farm is een heus ‘destination restaurant’ waar ‘farm to table’ niet zomaar een reclameslogan is. Ook open voor niet-gasten.

