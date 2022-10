De nachttrein is back on track: vijf lijnen om tijdens de herfstvakantie uit te proberen

Nog niet zo lang geleden leek hij ten dode opgeschreven. Maar de nachttrein staat weer helemaal op de rails, klaar om Europa te doorkruisen. Dit zijn onze vijf favoriete lijnen.

Agatha Christie bracht ons op het spoor met haar romans ‘Het geheim van de blauwe trein’ uit 1928 en ‘Moord in de Oriënt-Express’ uit 1934. Detective Hercule Poirot, de Hongaarse gravin Helena en de Amerikaanse zakenman Ratchett wisten toen al dat de slaaptrein de meest romantische manier is om door Europa te reizen – als je niet vermoord werd tenminste. Maar begin jaren 1990 raakte de nachttrein uit de mode – met ‘dank’ aan de budgetluchtvaartmaatschappijen. De genadeslag kwam er in 2016, toen de belangrijkste exploitant, Deutsche Bahn, zijn ‘City Night Line’-nachttreinen definitief op een zijspoor zette: de marktleider zag er geen brood meer in.

Al dacht niet iedereen er zo over. De Österreichische Bundesbahnen, ÖBB, vulden de leemte op en heropenden een groot deel van de oude nachtlijnen. Hun ‘Nightjet’-netwerk verbindt vandaag Wenen met Brussel, Amsterdam, Parijs en Berlijn en Amsterdam met Zürich.

De gok loonde: ÖBB groeide uit tot de grootste exploitant van nachttreinen in Europa. En zopas namen de Oostenrijkers de eerste van 33 gloednieuwe Nightjets in gebruik. Die nieuwe exemplaren hebben in alle slaapwagons met één of twee bedden een eigen toilet én douche. Naast de traditionele slaapwagons met vier bedden voor gezinnen zijn er ook knappe individuele minisuites die wat doen denken aan Japanse capsulehotels.

Schermvullende weergave De Österreichische Bundesbahnen vulden de leemte op, heropenden een groot deel van de oude nachtlijnen en gaven het project de naam ‘Nightjet’. ©Alamy

Ook de Fransen zijn intussen op de (nacht)trein gesprongen, met ritten tussen Parijs, Nice of Lourdes, terwijl Italië nieuwe treinstellen heeft besteld. De Zweedse regering huldigde zojuist de nieuwe lijn Stockholm-Hamburg in, een snelle spoorverbinding tussen West-Europa en het land van de flygskam (‘vliegschaamte’). De nachttrein is duidelijk back on track.

01. Van Brussel naar Wenen

ÖBB Nightjet | Vanaf 29,90 euro (rijtuig met gewone zitjes) per persoon per traject.

Surf voor meer info naar nightjet.com of b-europe.com/NL/Treinen/Nightjet.

Vanuit Brussel rijdt het hele jaar door de ÖBB Nightjet drie keer per week (op maandag, woensdag en vrijdag). Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, is zijn eindbestemming. De trein vertrekt om 19:32 uur vanuit Brussel-Zuid en passeert langs Luik (20:33 uur) en de luchthaven van Frankfurt (01:03 uur). Aankomen in Wenen doe je de volgende dag om 09:19 uur. In de andere richting, van Wenen naar Brussel, rijdt de trein op dinsdag, donderdag en zondag.

Vanaf volgend jaar zijn er nieuwe wagons beloofd, met nog comfortabeler slaapcabines. Bovendien garandeert ÖBB een stiptheidspercentage van 97 procent.

European Sleeper heeft ook een trein aangekondigd van Brussel naar Praag, via Amsterdam en Berlijn. Al is het nog wel wachten op de exacte datum van de eerste rit.

Schermvullende weergave ©Belga Image

02. Van Hamburg naar Stockholm

SJ EuroNight | Vanaf 44,90 euro voor een slaapplaats in een coupé met zes plaatsen.

| 69,90 euro in een treincompartiment met vier personen.

Surf voor meer info naar sj.se.

Hamburg heeft sinds 1 september zijn dagelijkse SJ EuroNight-trein naar de Zweedse hoofdstad. Vertrek om 21:50 uur in Hamburg Altona, aankomst de volgende ochtend om 09:55 uur in Stockholm Centraal.

Tijdens de maidentrip deelden we onze slaapwagon met drie passagiers. Tegelijk zijn er wagons met zes bedden. Op individuele of duo-slaapwagons is het nog wachten, maar ze zijn beloofd.

Na een verkwikkende slaaprust ontwaakten we met uitzicht op het zonnige Zweedse platteland en kwamen we stipt op tijd aan.

De reis herinnerde me eraan waarom ik van nachttreinen hou. Ik ben blij met hun revival. Het is veel aangenamer dan vliegen, met een fractie van de uitstoot. En met een vertrek ‘s avonds en een aankomst de volgende ochtend verlies je minder uren van je dag dan als je met het vliegtuig reist. En stapelbedden in een trein, hoe kun je daar nu niet van houden?

Schermvullende weergave Het is veel aangenamer dan vliegen, met een fractie van de uitstoot, en doordat de treinen ‘s avonds vertrekken en de volgende ochtend aankomen, verlies je minder tijd dan wanneer je met het vliegtuig reist.

03. Van Londen naar de Schotse Highlands

Caledonian Sleeper | Vanaf 160 euro voor een eenpersoonskamer.

| 190 euro voor een tweepersoonskamer.

Surf voor meer info naar sleeper.scot.

De Caledonian Sleeper rijdt van maandag tot en met vrijdag om 20:56 uur vanuit London Euston Docks naar Fort William. Op zondag vertrek je een kwartier later. Je bestemming bereik je bijna exact dertien uur later.

Onderweg kun je genieten van een typisch Schots gerecht zoals haggis, neeps & tatties. Wakker worden doe je met uitzicht op de eikenbomen en weglopende herten van Fort William, zo’n 160 kilometer ten noorden van Glasgow. De stad bevindt zich in de schaduw van de Ben Nevis, de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk.

De ‘Caledonian Double’-kamers hebben een tweepersoonsbed, toiletten en een douche.

Schermvullende weergave ©Courtesy Caledoninan Sleeper

04. Van Milaan naar Sicilië

Trenitalia | Vanaf 39,90 euro voor een slaapplaats in een vierpersoonscoupé.

| 89,90 euro in een eenpersoonscabine.

Surf voor meer info naar trenitalia.com.

Een trein die de zee oversteekt op een boot? Het kan! Als we effen abstractie maken van de Venice Simplon-Oriënt-Express, die slechts één keer per jaar van Parijs naar Istanboel sport, is dit de langste reis met een nachttrein in West-Europa.

De Intercity Notte vertrekt elke avond om 20.10 uur van het prachtige centraal station van Milaan. Je stapt de volgende dag, naar keuze, uit in Messina, Catania of Syracuse.

Het opmerkelijkste moment? Als de trein op de veerboot wordt gezet in het station van Villa San Giovanni om via de Straat van Messina over te steken naar Sicilië. Een unieke ervaring.

Schermvullende weergave ©Walter Cicchetti / Alamy Stock Photo

05. Van Brussel naar Venetië

Venice Simplon-Orient-Express | Vanaf 11.400 euro van Brussel naar Venetië (via Innsbruck en Verona).

| 40.000 euro per persoon voor het pakket Parijs-Boedapest (met twee nachten in de trein en twee overnachtingen in Boedapest).

Surf voor meer info naar belmond.com/trains/europe/venice-simplon-orient-express.

Wie ‘the next level’ wil uitproberen, moet aan boord gaan van de Venice Simplon-Oriënt-Express van Belmond, de reisgroep die eigendom is van het luxeconglomeraat LVMH. De trein brengt de betoverende sfeer van de belle époque à la Gatsby. Lees: suites en grands suites die op palacehotelkamers lijken, mét ineenlopende art-decobadkamer. Vanaf juni 2023 neemt Belmond nóg eens acht nieuwe opulente slaapsuites in gebruik.

Vanuit Brussel kun je volgend jaar op 16 maart en 22 juni naar Venetië reizen (met tussenstops in Innsbruck en Verona). Op 28 september 2023 is er ook een heen-en-terugrit Parijs-Boedapest, met twee overnachtingen in de trein én twee in de Hongaarse hoofdstad, twee viergangendiners, twee ontbijten, een driegangenlunch en een persoonlijke steward die 24 uur per dag beschikbaar is.

Trouwens, niet alleen Belmond biedt een ‘Oriënt Express’-experience aan. Ook concurrent Accor – de reisgroep die bekend is van onder meer Sofitel en Mövenpick – wil weer het spoor op, en wel met zeventien originele Oriënt Express-rijtuigen uit de jaren 1920 en 1930. Een groep wagons die vroeger door het leven ging als de ‘Nostalgie Istanbul-Oriënt-Express’. Afspraak daarvoor begin 2025.