Hotel The Hoxton | Nieuw in Brussel, voor toerist en local

Er is iets gaande in Brussel met oude kantoorgebouwen en hotels. In 2025 opent The Standard in de WTC-torens bij het Noordstation. Eind deze maand krijgt de voormalige Royale Belge in Watermaal-Bosvoorde een tweede leven als Mix en twee weken geleden opende The Hoxton in de brutalistische Victoria-toren, waar vroeger de Europese zetel van IBM gevestigd was.