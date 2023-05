Mee op de eerste rit van de nachttrein Brussel-Berlijn

Klaar voor vertrek

Al om 21 uur staan zo’n tien enthousiaste treinfanaten klaar op de rand van perron 7 in station Berlin Gesundbrunnen. Met hun camera in de aanslag hebben ze één missie: als eersten spotten wat voor hen een nieuw tijdperk zal inluiden. Want met deze nachttrein tussen Brussel-Zuid en Berlin Hauptbahnhof heeft België er vanaf nu een tweede nachttrein bij. Maar hoe ongelukkig werkzaamheden soms vallen; nu al is er een aangepaste dienstregeling van kracht. Daarom vertrek ik vanavond uitzonderlijk vanuit het station Berlin Gesundbrunnen, net als het hoofdstation gemakkelijk bereikbaar.

Als ik tien minuten later de nachttrein perfect op tijd in de verte hoor bollen, beginnen de fototoestellen lustig te klikken en klinkt er achter mij een Nederlands-Limburgse ‘tjonge jonge, wat fantastisch’. De jonge stewards openen de wagondeuren manueel zodra de trein tot stilstand is gekomen – de buitenkant stelt een beetje teleur, want alleen het logo van het Nederlands-Belgische spoorweginitiatief European Sleeper lijkt vliegjesvrij. Ze begroeten de reizigers die zich reppen naar de wagon waar ze – de meesten vooral letterlijk – een bewogen nacht zullen doorbrengen.

Women only

Het is drummen in de smalle gang waarin iedereen op zoek gaat naar de juiste coupé. Ik zit in een gedeelde ‘women only’-coupé, met zes ligplaatsen. Mijn roomies moeten de fotografe en mezelf hebben horen naderen, want als we ons hoofd om het hoekje draaien, roepen ze al: ‘Seid ihr aus Belgien?’ Het zijn Christine (29) en Julia (22), een copywriter en een psychologiestudent onderweg naar een vriendin in Rijsel. ‘Ik ben geen ochtendmens’, geeft Christine toe. ‘Daarom hebben we ervoor gekozen om de trein te nemen in plaats van het vliegtuig.’ Een stom toeval, want ze komen er nu pas achter dat ze de eerste officiële rit van deze nachttrein meemaken.