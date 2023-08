5 foodtrends op de rooster | Van koji tot vis in blik

Want rode wijn zou niet zonder meer ‘gezonder’ zijn en zou evengoed risico geven op katers. Dan maar voor een fles witte wijn kiezen? Of ga je toch beter voor een biologische of natuurwijn? Maar ook die blijken niet sulfietenvrij te zijn. Waarop let je dan best wél bij je aankoop, wil je een paar uur later geen kater?

Welke wijn moet je drinken om een kater te vermijden? © Katie Tomlinson

3 | Ook topchefs koken met vis uit blik

Hoewel het in de provisiekast van de gemiddelde Belg al langer een ding was, is dankzij een TikTok-video nu heel de wereld overtuigd van vis in blik. En de trend verovert ook de sterrenrestaurants. Bar Bulot bijvoorbeeld, waar chef Gert De Mangeleer het een zomer geleden nog als een delicieuze delicatesse serveerde.

Lees meer Vis uit blik wint aan populariteit, ook bij topchefs

En terecht. Het gaat immers voedselverspilling tegen, en de verpakking valt eindeloos te recycleren. Het is bovendien ook gezond, want met één blik tank je op een budgetvriendelijke manier de nodige omega 3-vetzuren voor een hele week. Eén voorwaarde: bewaar je blikjes zoals goede wijn.

Vis uit blik wint aan populariteit. © Katie Tomlinson

4 | Ingeblikte wijn is hip en handig

In de wijnafdeling van de supermarkt mag de suprematie van de glazen fles nog heersen, sinds een paar jaar is wijn in blik een hit. Waarom? Ingeblikte wijn is nu eenmaal praktisch: het is gemakkelijker te koelen, te vervoeren, te openen en te drinken dan een fles. En duurzamer ook.

Het concept bestaat al sinds de vorige eeuw, maar de funky namen en gestileerde etiketten lijken het nu pas toegankelijk te maken. En ook de uithangborden zijn niet de minsten. Zo lijfde een Spaanse wijnmaker Bazart-frontman Mathieu Terryn in als mascotte voor zijn merk. Er bestaat zelfs een wedstrijd voor het product.

Ingeblikte wijn is handig en hip. © Katie Tomlinson

5 | Brioche is back... voor fine dining?

In de VS vind je het gewoon in de broodafdeling van de supermarkt. Bij ons duikt het vooral op in de fine-dining-etablissementen en bij de betere bakker, van de broodmandjes in sterrenzaken als Hof van Cleve tot in de toonbank van Joost Arijs’ The Bakery.

Ook Marie-Antoinette dweepte er al mee, maar hoe maak je het verrijkte brooddeeg zelf? En serveer je het traditioneel bij zoete gerechten, of past het evengoed bij een hartige maaltijd? Eén regel is heilig: scheuren, niet snijden.