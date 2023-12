'Apericena' | Deze restaurants doen ‘apero voor gevorderden’

Maar echt doorbreken in Italië deed de ‘apericena’ pas toen een Milanese ondernemer halverwege de jaren 90 buffetten ging serveren die zijn klanten moesten aanmoedigen om drank te bestellen. Voor de prijs van een glas of een paar euro meer kon je allerlei hapjes krijgen, van een stuk pizza tot salades, gehaktballetjes en vandaag zelfs sushi. Ideaal voor studenten, bij wie de formule zeer populair is: ze kunnen relatief goedkoop eten en zijn dan klaar om tot een stuk in de nacht te feesten.

Venetië

De aperitivo of apericena is ook streekgebonden. Iedere Italiaanse stad heeft zo haar gewoonten. In Venetië hebben ze het over ‘andar per bacari’, wat zoveel betekent als ‘de bars en osteria’s van de stad afschuimen en overal genieten van de grote verscheidenheid aan ‘cicchetti’’ – Venetiaanse tapa’s die niet gratis bij de drank komen. Bij All’Arco, in San Polo, is de traditionele crostini met ‘baccalà mantecato’ (op basis van gedroogde kabeljauw) een absolute must, net zoals de ‘sarde in saor’ (zoetzure sardines) of meer creatieve hapjes, gemaakt met vis van de nabijgelegen Rialto-markt.

In Venetië wordt afgewisseld tussen spritz (met Select, typischer dan Aperol) en ‘ombre’ (een glas wijn), vooral lokaal geproduceerde prosecco. Zoals zowat overal in Italië vind je ook in Turijn en Milaan vermout en campari, en daarnaast een groot aantal legendarische cocktails: negroni, negroni sbagliato (met prosecco in de plaats van gin), americano, milano-torino en nog veel meer.

Doe-het-zelf-apericena

Om thuis cocktails te maken, heb je een mengglas en vooral een shaker nodig. Maar daarnaast, ook als je een grote waaier van cocktails kunt aanbieden, blijft een goed gevuld hapjesbuffet essentieel. Het best kun je dan beginnen met een stevig charcuterie- en kaasplankje. Ook een paar blikjes Cantabrische ansjovis of tonijn mogen niet ontbreken. Wie graag kookt, vindt op TikTok bijvoorbeeld aperotips à gogo: maak je sangria met een ‘French press’, en serveer daar een mooie focaccia met groenten bij, knapperige chips op basis van pasta, of ook nog, een boterplank: een plank waarop je zachte boter smeert en die garneert met bloemen, kruiden, specerijen, fleur de sel... Heerlijk.

Apericena in België

Heb je geen zin om het allemaal zelf te doen, dan zijn er intussen genoeg plekken in ons land waar je een apericena kunt uitproberen. In Brussel is er CiPiaCe, een gezellige Italiaanse cocktailbar op het Sint-Gillisvoorplein waar je kunt beginnen met een ricotta-bruschetta en afsluiten met pasta alle vongole. Ben je meer voor Aziatisch, trek dan naar het centrum van de hoofdstad. Daar serveert Yi Chan minutieus gemaakte cocktails die op smaak zijn gebracht met shiso of jasmijn: perfect bij heerlijke dimsum – vergeet zeker de radijskoekjes niet.

In Antwerpen is Cannolo een must: een Siciliaans eethuis in de buurt van het Felix Pakhuis, waar arancini, panelle (kikkererwtenmeel) en natuurlijk een hele rist zoete cannoli op de kaart staan. Er is een ruime keuze om het glas te vullen, maar de Siciliaanse natuurwijnen zijn een aanrader. Mag de avond nog een verlengstuk met een goed glas wijn krijgen, dan is er Osaka, een trendy bar die kimchi-kroketten of carpaccio van vis serveert.