Dit waren dé foodtrends van 2023

De afgelopen maanden bleven we niet op onze honger zitten, althans wat betreft nieuwe foodtrends. Gaat het om hypes of blijvers? We leggen er vijf op de rooster.

1 | ‘s Werelds allerduurste stukje vlees

Het allerduurste stukje vlees ter wereld, ‘matsusaka beef’, dat degusteer je – behalve in Japan – vanaf nu voorlopig alleen in het kleine, exclusieve Japanse restaurant Marie Akenaya in Parijs.

Advertentie

Wij trokken erheen voor de primeur. Want is dit stukje premiumsteak de fuzz waard? Wat is die gouden formule voor ‘de ultieme perfectie’? Of beter: worden de koeien echt getrakteerd op bier en massages?

© Katie Tomlinson

2 | Hoe heter de peper, hoe beter voor de kick