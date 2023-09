Invasieve diersoorten eten | De nieuwste gastronomische trend?

Wedgwood is niet de enige kok die het motto ‘if you can’t beat them, eat them’ hanteert. In zijn restaurant Dai Due in Austin, Texas, moedigt chef-kok Jesse Griffiths de Amerikanen aan meer wilde zwijnen te eten. Volgens Griffiths berokkenen de dieren voor miljarden dollars schade aan de landbouw.

Op de Bahama’s serveert sterrenchef José Andrés de invasieve ‘lion fish’ of koraalduivel, die in het Caribisch gebied de biodiversiteit in en om de riffen om zeep helpt.

‘Invasivorism’: een goed idee?

Al die projecten kaderen in de ‘invasivorism’-beweging, een concept dat werd ontwikkeld door Joe Roman, een Amerikaanse bioloog aan de Universiteit van Vermont die het ziet als onderdeel van de trend naar ethische voeding. Volgens veel wetenschappers is de verspreiding van invasieve soorten een van de belangrijkste oorzaken van verlies aan biodiversiteit op aarde.

Voor het programma ‘Reizen Waes’ in 2020 bereidde chef Kobe Desramaults een muskusrat die Tom Waes vervolgens met smaak opat. © Katie Tomlinson

Roman runt de website EatTheInvaders, met recepten voor bijvoorbeeld groene leguaan, een diersoort die de ecosystemen in de Caraïben en Florida zwaar onder druk zet. De bioloog is ervan overtuigd dat het jagen op en het consumeren van invasieve diersoorten een invloed kunnen hebben op hun populatie.

Bioloog Tim Adriaens, coördinator van het onderzoek naar invasieve soorten bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), heeft twijfels bij die ‘invasivorism’-initiatieven. Onder meer omdat buitenlandse voorbeelden aantonen dat je daarmee de plaag niet oplost, mogelijk wegens de simpele wet van de populatiedynamiek. ‘Als we jagen op vossen – voor alle duidelijkheid: géén exoten – reageren de wijfjes simpelweg met grotere worpen. Ze hebben namelijk meer ruimte en meer voedsel, waardoor ze zich meer voortplanten’, zegt Adriaens. ‘Een ander voorbeeld: na twee jaar ‘commercial harvesting’ van de groene kustkrab in Amerikaanse wateren was de populatie geëxplodeerd. Eigenlijk heb ik nog nergens een voorbeeld gezien waar commercieel ‘oogsten’ een succesvolle manier is om populaties te beheren.’

Hoewel ‘invasivorism’ volgens Adriaens niet geschikt is voor populatiebeheer, vindt hij wel dat als je toch dieren doodt, je ze maar beter nuttig aanwendt. ‘Het is toch ethisch niet verantwoord en zelfs cynisch dat een groot deel van de wereldbevolking geen eten heeft, terwijl wij hier proteïnes verbranden? De 2.500 Canadese ganzen die jaarlijks van Oost-Vlaamse velden worden gehaald omdat ze schade veroorzaken, gaan naar het vilbeluik. Het is nochtans een jachtwildsoort: jagers kunnen ze legaal leveren aan restaurants. Maar dat gebeurt niet.’

Europese wetgeving

In Europa botst het eten van invasieve diersoorten op wetgevende regels. Volgens de Europese verordening over invasieve, uitheemse soorten – van kracht sinds 1 januari 2015 – mogen particulieren die soorten simpelweg niet bezitten, ruilen, te koop aanbieden, en zelfs niet transporteren. Kortom, ze staan op een zwarte lijst. Bovendien vallen de meeste invasieve soorten buiten de jachtregelgeving, waardoor er geen wetgevend kader inzake voedselveiligheid is.

Risicovol of smaakvol?

Over voedselveiligheid gesproken. Adriaens raadt het eten van carnivoren zoals wasbeer resoluut af. ‘Zij zijn drager van parasieten zoals de wasbeerspoelworm. Als je vlees dat daarmee is besmet goed doorbakt, zou je het misschien wel overleven, maar het blijft gevaarlijk. Roodwangschildpadden zijn dan weer gevoelig aan salmonellosis. Van een brulkikkerbil zul je wellicht niks oplopen: daarop zitten alleen ziekten waar amfibieën last van hebben. Van de Chinese wolhandkrab wordt jaarlijks vijf à zes ton uit onze Vlaamse rivieren gehaald, maar die is niet eetbaar: ze zit vol pcb’s, pfos en andere rommel. In Nederland mag ze op enkele plekken, zoals de Oosterschelde, wel worden gevangen voor consumptie en wordt ze gepromoot als alternatief voor de ernstig bedreigde paling.’

Voor het programma ‘Reizen Waes’ in 2020 bereidde chef Kobe Desramaults een muskusrat die Tom Waes vervolgens met smaak opat. ‘Sinds de Europese verordening mag je de muskusrat – ook wel waterkonijn genoemd – zonder vergunning niet meer vangen’, zegt Adriaens. ‘Terecht, want dat met respect voor dierenwelzijn doen is specialistenwerk.’

Geregeld nemen de rattenvangers van Rato vzw (dat staat voor Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen) er wel een mee naar huis. ‘Zo kon ook ik ze al proeven. Lekker, ja. Ook de beverrat schijnt zeer lekker te zijn. Dat zijn herbivoren. Dieren die bij het water leven en alleen planten en kruiden eten, leveren doorgaans lekker vlees. Dat een muskusrat vol ziekten zit, is niet per se waar. Ze is de gastheer van de gevaarlijke vossenlintworm, maar dat is een kwestie van goed koken of doorbakken, zoals elk stuk wild.’