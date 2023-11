‘Matsusaka beef’ | Dit is het duurste vlees ter wereld

Een steak van 150 gram? Dat is dan 750 euro, alsjeblieft. Het allerduurste vlees ter wereld, ‘matsusaka beef’, koop je voortaan ook in Europa. Maar niet bij jouw lokale slager.

Een diploma krijgen na het leegeten van ons bord, dát was een primeur. We kregen het ingekaderd mee naar huis: een ‘certificate of attendance’, met officieel ogende logo’s en een gouden stempel en handtekeningen. Die ‘attendance’ sloeg op een diner in het kleine, exclusieve Japanse restaurant Marie Akenaya in Parijs. We hadden in een select gezelschap van vijf uitverkoren journalisten uit heel Europa gedineerd, maar ook geluisterd naar een uitgebreide les anatomie van het rund en naar speeches van, onder meer, een economisch adviseur van de Japanse ambassade. Alles om maar te onderstrepen dat het eten dat we hier kwamen verorberen Heel Erg Bijzonder was.

Meer dan bier en massages

Dit was niet zomaar een etentje, maar een primeur: voor het eerst ooit wordt hier het exclusieve Japanse ‘matsusaka beef’ geserveerd in een zaak buiten Japan. En dat gaat dus gepaard met een uiteenzetting ‘vlees voor gevorderden’, want er bestaan te veel misverstanden over de materie, zo leren we.

Wij denken dat we premiumvlees kopen als we de term ‘wagyu’ of ‘kobe’ zien, maar vergissen ons: ‘wa’ (‘Japan’) en ‘gyu’ (‘koe’) betekent niets meer dan ‘rundvlees uit Japan’, zonder dat daar bijzondere voorwaarden aan verbonden zijn. Kobe is niets meer dan wagyu uit de streek rond de gelijknamige stad. Niets mis mee, en de verhalen dat koeien getrakteerd zouden worden op rustgevende muziek, bier en massages, blijken een grond van waarheid te bevatten, maar hebben vooral waarde als marketingverhaaltje. Om echt uitmuntend vlees te kweken, is veel meer nodig, vertelt ons Hiroki Ito met behulp van een vertaler.

Mr. Ito staat aan het hoofd van de Ito Ranch, die zeventig jaar geleden door zijn grootvader werd opgericht. Wat hij ons vandaag – enfin straks, na de speeches en de interviews – zal laten proeven, is matsusakawagyu, vlees dat afkomstig is van zijn boerderij uit de Mie-regio, rond de stad Matsusaka. Bijzonder aan deze vleessoort is dat ze alleen afkomstig is van ‘virgin cows’: koeien (terwijl voor andere wagyusoorten ook stieren worden geslacht) waar nog niet mee gefokt is.

Prijzig rund