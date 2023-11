Zo gebruik je azijn in de keuken als een sterrenchef

In hartje Brussel worden tegenwoordig op heel ambachtelijke wijze drie bioazijnsoorten gebrouwen. Voorlopig zijn er drie soorten: Vinaigre Sainte Odile op basis van lambiekbier, op basis van kriekbier en op basis van framboos, allemaal gegist in open eikenhouten vaten.

Azijncombo’s zijn een groeiend culinair fenomeen, zeker in vooruitstrevende keukens van jonge chefs. © Katie Tomlinson

Azijncombo’s zijn dus een groeiend culinair fenomeen, zeker in vooruitstrevende keukens van jonge chefs. Zelf proefden we verrassend veel azijnsmaakjes doorheen het hele menu bij sterrenchef Félix Robert van Arborescence in het Noord-Franse Croix. En bij chef Yves Kerckhoffs van Rizoom in Gent kregen we een verrukkelijk dessert met een sorbet van dennenazijn voorgeschoteld.

Hoezo, azijn in een dessert? Kerckhoffs legt ons uit: ‘Ons dennennaalden­sorbet is eigenlijk een variant op citroensorbet, waarbij we het citroensap hebben vervangen door dennenazijn. Die azijn hebben we gemaakt op basis van een rijstazijn, geïnfuseerd met topjes van jonge dennentakken. Azijn heeft de neiging om wat scherper of pittiger te zijn qua smaakbeleving, en het is inderdaad niet zo gewoon om er een dessert mee te maken. Maar als je het goed uitbalanceert, heeft het iets aangenaams.’

Delicatesse

Maar hoe maak je van een basisazijn een delicatessenazijn? Je kunt beginnen met een min of meer neutrale natuurazijn en die dan infuseren, zoals chef Kerckhoffs doet: ‘Hier in Rizoom gebruiken we als basis meestal een pure Japanse rijstazijn, met een fijne zuurtegraad en een vrij neutrale smaak, waar we dan allerlei dingen aan toevoegen: kruiden of geroosterde pompoenpitten, de schillen van wijnperziken, zeewier, geroosterde gedroogde inktvis. Azijn is heel dankbaar om mee te experimenteren als je overschotjes hebt van iets wat lekker is. Je kunt ook ingrediënten toasten, roken, drogen en dan inmaken met azijn. Ook dát geeft een heel andere smaaksensatie. Doorheen het menu gebruiken we dat wel vaker, soms als klein element, heel fijngesneden.’

Azijn infuseren met vruchten geeft in ieder geval een dubbele gisting én daardoor een milde smaak. Hoe doe je dat? Voeg aan natuurazijn gewoon wat vruchten zoals frambozen of granaatappelbesjes toe, of tomaten. Het resultaat is na een paar weken een uitzonderlijk lekkere azijn die milder en intens zoetzurig is, net doordat er twee keer een gisting heeft plaatsgevonden. Het doet de zijkanten van de tong krullen, geeft de keel een frisse opkikker en brengt vervolgens het verhemelte langdurig in verrukking.

Ingrediënten ‘opfrissen’

Azijn dominant gebruiken in een gerecht is één mogelijkheid, maar uiteraard kan het ook heel subtiel. Kerckhoffs: ‘Azijn is sowieso een heel goede smaakversterker. We gebruiken azijn vaak aan het begin van reducties en in sauzen bij vleesgerechten. Maar in veel gerechten gebruiken we maar een béétje azijn om ingrediënten ‘op te frissen’. Rauwe vis durven we ook vlak voor het serveren een heel klein ‘tikje’ azijn te geven. Scheermesjes of inktvis pocheren we soms in een zoetzure pekel, een mengeling van water, azijn en een beetje suiker of honing. En onze makreel zouten we eerst, waarna we het zout na twintig minuten kort afspoelen in een azijnmengeling.’