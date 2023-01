Exit kaasplank, enter boterplank: een boterfestijn met garnituur

Voor een ‘butter board’ prak je eerst een pakje boter plat. Je smeert die vervolgens over een houten snijplank. En daarna strooi je er van alles over: grof zout, noten, verse kruiden en fotogenieke eetbare bloemen.

Vanuit de wereld van de foodfluencers speelt een rolletje geplette boerenboter, versierd met een rist smaakmakers, de hoofdrol in de nieuwste foodrage. Binnenkort ook op jouw feestjes?

In ‘What The Food’ fileert Sabato wat er in de culinaire wereld over de tongen gaat.

Inviteer je straks vrienden, familieleden of collega’s voor een feestelijke avond, dan serveer je maar beter geen gezonde dipjes meer. Wie een béétje mee wil zijn met de foodtrends, zal deze winter in een ‘butter board’ moeten duiken. Geen kaasplank, maar een boterplank. De boter dient men hierbij tot zich te nemen met brood. Het liefst versgebakken brood met een meerwaarde.

Eindelijk een showmoment voor al dat zelfgemaakte zuurdesembrood, zo ijverig gekweekt in koelkasten, gekneed en vervloekt op aanrechten en gebakken in de eigen keukenoven! Wat is er tenslotte heerlijker dan een homp versgebakken brood met een potje zoute boerenboter?

Boter op een fancy plank

‘Boter op een fancy plank, dat is nog veel beter!’ – dat dacht tenminste foodfluencer Justine Doiron uit Brooklyn, New York. Omdat het oog en vooral Instagram ook wat willen, prakte ze een pakje boter plat en smeerde die over een houten snijplank, waarna ze er het een en ander over strooide, te weten: grof zout, noten, verse kruiden en foto­genieke eetbare bloemen. Haar ‘butter board’ is intussen een internethit.

Voor de onwetende medemens ziet zo’n ‘butter board’ eruit als een voorgeplet gerecht voor een moeilijke kleuter, of een onafgewerkt gerecht dat wacht op eieren, bloem en suiker. Maar voor de instagrammende eetavonturier is dit een succulente uitdaging, zo schijnt het.

Schermvullende weergave ©Eva Verschaeren

Populairder dan ooit

Eigenlijk was het voorspelbaar dat iemand op het idee zou komen om de boter uit de aloude boterpot te halen. Boter is tegenwoordig namelijk populairder dan ooit. Dat heeft alles te maken met de voorkeur van de verschillende generaties. De generatie die het in de jaren 90 ingepeperd kreeg dat boter het vet des duivels was en olijfolie de zalf der engelen (of iets daaromtrent), heeft z’n kinderen daardoor extra ontvankelijk gemaakt voor het pure genot van troostende, rijke boter.

Boter is back. Gedaan met de minarines en de cholesterolverlagende smeersels. Léven willen we. Weg met de tirannie van de olijfolie, leve de plaatselijke boter van de plaatselijke boer met z’n plaatselijke koeien. En zie: in gereputeerde restaurants wordt boter tegenwoordig zelfs met de nodige sacrale ernst als een apart gerechtje geserveerd, samen met een profijtige snede lauw, ultralang gerezen brood.

Op een rustieke houten plank

Een rustieke houten plank, daarop vindt het ideale ‘butter board’-gebeuren plaats. Hout is warm en houdt de boter goed mals. Hout is hygge, lagom en wabi-sabi tegelijk. Gezelliger wordt het niet.

Als je het ook eens wil proberen, zo’n boterfestijn met garnituur, dan kun je eventueel eerst de boter luchtig mixen voor je er de kruiden, noten, vlokjes feta, honing, peterselie, radijzen of Oost-Indische kers op dresseert, kwestie van ook de boter gerechtigheid te doen.

In een nieuw jasje