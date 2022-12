Kamille: in de saus of toch liever snuiven?

Wie in deze tijden een hoopvolle ruk terug naar de natuur heeft gemaakt, schuwt het helende potentieel van planten als kamille niet. Geneeskrachtig en smakelijk: kamille is het nieuwe goud.

In ‘What The Food’ fileert Sabato wat er in de culinaire wereld over de tongen gaat.

Wondere krachten

Plantenaftreksels hebben wondere krachten waar onze voorouders gretig gebruik van maakten. Wie een béétje heks in zich voelt sluimeren, grijpt in deze transitietijden helemaal terug naar geneeskrachtige bloemen en planten uit de eigen ‘pelouse’ of straatberm. Elke plant opent wel een aantal perspectieven om de gezondheid een oppepper te geven middels wat thee of sap uit de slowjuicer. Ook de wondere kamillebloem is zo’n plant die al eeuwenlang haar nut bewijst. Voor die medicinale en aromatische doeleinden wordt de jongste jaren wereldwijd meer en meer kamille gekweekt. Even een cijfer: in 2025 zal de globale markt van kamillebloemen zo’n 412 miljard dollar bedragen. Inderdaad, niet mis.

Hip op het internet

Het ietwat mufzoet ruikende plantje, met fijne vertakkingen en madelievige bloempjes is ineens ook helemaal hip op het internet. Op TikTok en Instagram werd kamille in korte tijd gepromoveerd tot feestdecorbloem, bruidsboeketbloem en allround fotogenieke, uiterst sympathieke opfleurplant, die zich gemakkelijk in boeketten en guirlandes laat draaien. Bloemenkunstenaars verklaren dat het kamilleplantje heel erg down-to-earth is, charmant en nostalgisch. Met andere woorden: het heeft geen pretentie. En dat op het internet!

De ironie wil dat de populairste TikTok-filmpjes met kamillebloemen uit Nepal komen. Tiktokkers trekken massaal naar de Nepalese kamilleweiden om er filmpjes te schieten van dartelende deernen tussen wuivende bloempjes. Want dat geeft een mooi effect en de garantie op duizenden views. De darteling betekent helaas ook de drieste vertrappeling van de oogst. Met als gevolg: boze boeren en de overheid die dreigt met straffen. In Nepal leeft vandaag de helft van de bevolking van de kweek van kamille. De kamillekweek betekende er zelfs de redding van een groot deel van de verpauperde boeren. Kamille is het nieuwe goud.

De westerse keuken

De populariteit van de kamilleplant breidt intussen uit naar westerse keukens. In la douce France is de kamillebloem al langer een ingrediënt in desserts en salades. In Spanje wordt aan de manzanilla-sherry van oudsher een infusie van kamille toegevoegd. En alhier wordt tegenwoordig een aantal jonge bieren uit microbrouwerijen gebrouwen met toevoeging van zoetige kamillebloempjes, zoals de Cheeky Camille van het Brussels Beer Project of het witbier van Dille & Kamille. Dat kamillebloemen bier en andere dranken nog aromatischer maken, ligt aan de honingachtige geur en de subtiel bittere, maar toch ronde smaak.

Creatieve culinaire geesten hebben tegenwoordig nog meer vermetele ideeën met die ronde smaak van kamille: ze maken er onder meer verrassende sauzen van. Zo zijn kamille-knoflooksaus en kamille-mosterdsaus nieuwe smaakmakers om vlees of vis van een andere, ongewone ‘shizzle’ te voorzien. Vooral het rijke stuifmeel geeft iets mild bitters en toch aangenaam zoets aan de gerechten, verklaren chefs. Binnenkort op elke spijskaart die zichzelf een beetje vernieuwend waant? Misschien. Kamille is in ieder geval uitstekend voor de spijsvertering. Wie het voorgeschoteld krijgt, zal er geen indigestie aan overhouden.

Geneeskrachtige bloem

Kamille is dus lekker én gezond. Maar wat doet het nu eigenlijk met een mens? Voor je je straks op een nabije berm stort om er kamille te gaan oogsten, moet je weten dat kamillebloemen apigenine bevatten. Die stof kan zich binden aan bepaalde receptoren in het brein die slaperigheid bevorderen, de slaap dieper maken en ontstekingsremmend en pijnstillend werken.

Kamillebloemen werden vroeger ook aangewend bij menstruatieproblemen, in een papje met melk tegen oogziektes en tegen tandvleesontstekingen. Bovendien is een aftreksel van kamillebloemen ideaal om er blekere haren van te krijgen. Wie hoogblond probeert te zijn, last heeft van krampen en soms van een zere tand, heeft dus het meest baat bij een boeket kamillebloemen.

Kamille is uitstekend voor de spijsvertering. Wie het voorgeschoteld krijgt, zal er geen indigestie aan overhouden.

Rustgevend recept

Zelfs aan een bos kamille ruiken zou naar het schijnt al genoeg zijn om een milde kalmte op te wekken. Dat schreef botanicus Dodoens toch in de zestiende eeuw. Maar wie het iets straffer wil, kan er ook een rustgevende bitter van maken, die men naar believen in een cocktail of in de avondthee kan druppelen.