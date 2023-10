Verslavend pikant | 'Hoe heter de peper, hoe beter voor de kick'

De jonge kerel die zijn paquichip niet overleefde, had wellicht een darmziekte. Of misschien een maagzweer, tere galblaas, een refluxziekte of het prikkelbaredarmsyndroom. Mensen met spijsverteringsproblemen kunnen zich dus beter niet aan chilipepers wagen. Voor alle anderen is er zo goed als géén gevaar, integendeel. Pikant eten blijkt heel erg gezond. Er is zelfs een verband tussen een hogere consumptie van pikant eten en een lager risico op hart- en vaatziekten, een hoger HDL-choles­terolgehalte (goede cholesterol) en een lagere bloeddruk. Wie zes of zeven keer per week pikant eet, zou zelfs langer leven dan wie maar één keer per week met de sambal danst.

Capsaïcine remt bovendien de zuurproductie in de maag en kan maagzweren helpen te voorkomen.

Pikant eten kan ook een kalmerend, ontstekingsremmend effect hebben in de darmen en het microbioom verbeteren. Studies hebben ook aangetoond dat capsaïcine de groei en uitzaaiing van verschillende soorten kankercellen kan onderdrukken. En hey, niet onverwaarloosbaar: capsaïcine stimuleert het metabolisme door de sympathische neuronen van het lichaam te activeren die verantwoordelijk zijn voor vetoxidatie of -verbranding. Met pepers zal je lichaam dus extra calorieën verbranden, zowel tijdens het sporten als in rust.

Opbouwen en blussen

Ons advies voor niet-pepervreters die de uitdaging willen aangaan: begin bij het begin. Ga dus voor mild pikant. De sterkte van pepers wordt trouwens uitgedrukt met de Scovilleschaal, genoemd naar de wetenschapper – Wilbur Scoville – die zijn proefpersonen in 1912 door de heetste hel joeg. Hoe hoger de ‘scoville heat unit’, hoe heter de peper. Zo is bijvoorbeeld een chipotle, een gerookte jalapeñopeper, medium hot ofte 2.500 tot 10.000 op de Scovilleschaal. De carolina reaper, de hottest pepper ever, scoort zelfs tussen 1,5 miljoen en 2,2 miljoen punten. Begin dus liever met een zachte groene, ietwat grotere peper.

Loopt het toch fout en zijn er bluswerken nodig, drink dan vooral geen water. Water versterkt alleen maar de werking van de capsaïcine. Er zijn betere trucjes om de brandhaard enigszins te stillen: brood of rijst eten is er een van. Zetmeel bevat lange glucoseketens die de capsaïcinemoleculen zullen doen verdwijnen. Suiker of honing helpt ook. Kroepoek eten is nóg een oplossing. Een glas melk drinken of yoghurt eten geeft ook instantverlossing, omdat de caseïne zich meteen aan capsaïcine bindt. En juicht, zuipschuiten, juicht: ook alcohol helpt, vreemd genoeg. Geen glas bier of wijn, nee, dat is te waterig. Sterkedrank is nog het beste.