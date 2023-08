5 topwijnbars waar die lekkere fles ook te koop is

Restaurant-wijnbar

| Adres | Callicannesweg 16, 8978 Watou

| Tel. | 057 38 80 87

| Openingstijden | Van maandag tot en met zondag, van 11.30 tot 22 uur

Superette-wijnhandel

| Adres | Calicannesweg 22, 8978 Watou

| Tel. | 057 38 82 87

| Openingstijden | Van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 21 uur, en op zaterdag en zondag van 8 tot 21 uur

2 | Antwerpen | Amber Bottle Shop

Met een klein terras aan de straatkant bouwen vrienden Thomas, Kwinten en Ties deze zomer een verlengstuk aan de hippe natuurwijnwinkel die ze hier in de herfst van 2022 begonnen. Ook binnen, achter een strakke façade met grote ramen, is het aanbod te degusteren. Een grote wijnwand toont een deel van het lekkers dat hier te koop of te proef is.

Drinken

Een licht gerookte blend van silvaner, pinot blanc, pinot gris en auxerrois van Beck-Hartweg en een gewürztraminer van het domein Geschickt, beide uit de Elzas. Of een sappige, licht rode cinsault van Fabrice Le Glatin uit de Beaujolais. Het zijn maar een paar van de vlot drinkbare suggesties uit het terrasaanbod van de bottle shop. Er zijn elke dag minstens zes wijnen per glas te krijgen (vanaf 7,5 euro per glas). Daarbij zijn ook twee wijnen van de tap; uit het wijnvat loopt bijvoorbeeld Weiss van de Duitse natuurwijnmaker Andi Mann, een assemblage van onder meer riesling en scheurebe. Wie één van de flessen uit de wijnwand ter plaatse wil drinken, betaalt de winkelprijs, vermeerderd met een kurkrecht van 15 euro. Een glas water is gratis.

Eten

Er is een klein aanbod aan hapjes, van gerookte amandelen (4,8 euro) en olijven (6,5 euro) tot gedroogde worst (6,5 euro) en zuurdesembrood met olijfolie (7,5 euro). Voor de grotere honger zijn er een drietal pizza’s (vanaf 12 euro).

Shoppen

De wijnwinkel telt ongeveer 450 referenties, waarvan heel wat flessen uit de Elzas, zoals die van Hebinger, Pierre Frick en het domein Geschickt. Maar dit is ook een goed adres voor meer onbekende natuurwijnen, zoals de witte wijn die het Sloveense domein Pasji Rep maakt van zelèn, een bijna uitgestorven druivenras. De flessen zijn te vinden op de webshop. Prijzen vanaf 16 euro. Amber is ook de Belgische verdeler van Djuce, het Duitse kwaliteitsmerk voor wijn in blik – handig voor een picknick.

Praktisch

| Adres | Schermersstraat 25, 2000 Antwerpen

| Tel. | 0484 41 99 89

| Website | amberbottleshop.com

| Openingstijden | Op donderdag en vrijdag van 13 tot 20 uur, op zaterdag van 12 tot 20 uur en op zondag van 12 tot 18 uur

3 | Brussel | Piola.libri

Boekenwurm Jacopo Panizza baat sinds 2007 in het hart van de Europese wijk een wijnbar uit die ook dienstdoet als boekenwinkel en osteria. Hier nip je van een prosecco terwijl je de jongste misdaadroman van Giancarlo De Cataldo doorbladert. Behalve Italiaanse boeken verkoopt vennoot en sommelier Davide Selmi hier ook zo’n tachtig wijnen. Op mooie dagen staat er een klein terras aan de straatkant.

Drinken

Dit is een goede plek voor een klassieke Italiaanse cocktail, zoals een negroni (10 euro) of een sbagliato (10 euro), maar er is ook een mooie wijnkaart met zo’n honderd referenties, allemaal uit Italië, naturalmente.

Een tiental wijnen zijn per glas te krijgen, met prijzen vanaf 6 euro voor een glas pinot grigio. Een glas prosecco kost 6,5 euro. Ook voor de flessen zijn de prijzen heel redelijk: een barolo kost 55 euro, een brunello 56 euro.

Eten

Op de kleine lunchkaart staan doorgaans een paar pastagerechten – paccheri met ragù (23 euro), fiochetti gevuld met gorgonzola (21 euro) – en Italiaanse klassiekers, zoals rundscarpaccio (25 euro). Daarbij meestal ook minstens één vegetarische optie. Vanaf 17 uur komen er aperitiefbordjes op tafel, met een uitgebreide selectie van charcuterie. Ook een kaasbordje en vegetarische hapjes – zoals een carpaccio van gegrilde aubergine met burrata (16 euro) – zijn vaste prik.

Shoppen

De meeste flessen die op de kaart staan, zijn ook te koop om mee naar huis te nemen. Daarbij zitten heel wat flessen aan redelijke prijzen. Zo kost een Roero Arneis uit Piëmonte 17 euro. Voor een barolo van Villa Giada betaal je 43 euro.

Praktisch

| Adres | Franklinstraat 66/68, 1000 Brussel

| Tel. | 02 736 93 91

| Website | piolalibri.be

| Openingstijden | Van maandag tot en met zaterdag, met lunch van 12 tot 15 uur en aperitief vanaf 17 uur

4 | Namen | Vino Vino

Vanachter zijn grote toog aan de voet van de citadel serveert Marc Detraux, in een vorig leven sommelier van toprestaurant L’Eau Vive, zowel een stukje gerijpte ham als een bordeaux blend uit de miskende appellatie Buzet. Zijn levendige wijnbar combineert grote namen met sympathieke ontdekkingen. Bijna alle wijnen zijn ook te koop. Miniterrasje aan de straatkant.

Drinken

Alleen Europese wijnen op de kaart, waaronder veel flessen van eigenzinnige wijnmakers, zoals Tissot uit de Jura, een Morgon van Jean-Paul Brun of Abel Mendoza uit Rioja. Er is een apart hoofdstuk met Belgische wijnen en ook een lijstje met topflessen, zoals La Grange des Pères (2011, 99 euro) of een riesling van Zind-Humbrecht uit de Elzas (Clos Hauserer, 2016, 75 euro). De sommelier trekt elke dag minstens tien verschillende flessen open die hij per glas laat proeven. Prijzen van 5 euro tot 12 euro per glas. Ook een mooie collectie sherry, porto en madeira.

Eten

Charcuterie en geaffineerde kazen, aangevuld met Franse bistrogerechten, zoals huisgemaakte rillettes van sardine. Hapjes van 6 euro tot 11 euro, gerechten en kaasschotels tussen 14 en 20 euro.

Shoppen

De meeste flessen zijn ook te koop, al houdt sommelier Detraux de grote flessen uit zijn collectie het liefst zelf bij, omdat ze zo zeldzaam zijn. Als principe hanteert hij dat de meeneemprijs de helft bedraagt van de prijs om een fles ter plaatse te degusteren. Voor duurdere flessen – met een meeneemprijs boven de 30 euro – vermindert hij de prijs in de bar met een kurkrecht van 25 euro.

Praktisch

| Adres | Rue des Brasseurs 61, 5000 Namen

| Tel. | 081 26 00 51

| Website | vinovino.be

| Openingstijden | Op dinsdag en woensdag vanaf 17 uur, en op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 12 uur

5 | Hasselt | Wijnbar Dito

Peter Tholen is leraar technisch tekenen, maar ook een gedreven wijnliefhebber – hij is vergevorderd in de hoog aangeschreven wijnopleiding WSET. Zijn sympathiek-eenvoudig ingerichte wijnbar in het stadscentrum – met een kleine toog en gerecupereerde schrijnwerkerstafels – is uitgegroeid tot een familiezaak, waar zowel zijn vrouw Linde Jorissen als zoon Senne mee voor de uitbating zorgen. Op mooie dagen staat een klein terras aan de straatkant.

Drinken

Je kunt hier een lekkere cocktail drinken – er is een apart hoofdstuk vermout en gin-tonic – maar hier draait het toch vooral om de prachtige wijnkaart. Die telt 350 referenties en gaat alfabetisch de wijnwereld af, van Argentinië tot Zuid-Afrika. De loepzuivere Canadese chardonnay van Norman Hardie (2019, 52 euro) staat naast de spätburgunder van Knipser uit de Pfalz (87 euro voor de GG 2017) en de pinot gris van het Limburgse Aldeneyck (2021, 34 euro).

Er zijn ook dertig wijnen per glas te krijgen – een deel daarvan wisselt elke maand, om liefhebbers te laten kennismaken met een regio of wijnstijl. Zo kon je in juli elf Belgische wijnen per glas proeven, waaronder zeldzame parels als de chardonnay van domein La Falize (2020, 15 euro per glas). De volledige wijnkaart staat online. Deze zomer is er ook nog een aparte kaart met zestien roséwijnen en een dertigtal champagnes.

Eten

Een uitgebreide selectie van hapjes, van sardines in olijfolie met brood (10 euro) tot hummusdip met pitabrood (7 euro). Bruschetta met tomaat kost 13 euro voor vier stuks. Bij een huisgemaakte chocolademoelleux komt een glas Rivesaltes-dessertwijn (12 euro).

Shoppen

Bijna alle referenties zijn ook te koop voor thuisgebruik. Op de kaart staan de meeneemprijzen apart vermeld: die liggen 17 euro onder de verbruiksprijs in de bar.

Praktisch