Belgische schuimwijn | Ook bij jou op tafel met kerst?

Met het eindejaar in zicht gaan we op zoek naar de beste bubbels. Ga jij dit keer voor een Belgisch alternatief? Op bezoek bij de bekroonde schuimwijnmaker Cruysem.

Ze hebben hun laarzen aangetrokken, zo drassig is het in de wijngaard. Kathy Declercq (41) en Bart Bracke (43) stappen voorzichtig op het zompige gras tussen de druivelaars. Het is bijna eind 2023 en door de aanhoudende regen hebben ze nog niet één stok op hun domein in het Oost-Vlaamse Kruisem kunnen snoeien. Nu werken zou de bodem beschadigen. Het maakt de wijnbouwers ongerust. ‘Normaal kan je beginnen te snoeien in de herfst, als alle bladeren gevallen zijn’, zegt Declercq. ‘Dan hebben we minstens vier maanden, tot eind maart, om onze 49.000 stokken in orde te zetten. Nu zullen we het in een maand of drie moeten doen.’

Ze demonstreren hoe het normaal gaat. Met snoeischaren knippen ze alle uitlopers van de wijnstok bijna helemaal weg, tot boven het dikke basisgestel alleen dunne ranken met een of twee ogen overblijven. Cordonsnoei heet die methode, zegt Declercq. ‘De meeste wijnbouwers passen guyotsnoei toe. Ze houden in de winter twee uitlopers over, waarvan ze één scheut horizontaal buigen. In de lente kan de wijnstok dan snel groeien.’ Met hun aparte snoeimethode is een druivelaar minder productief, zegt de wijnmaakster. Maar daar is het net allemaal om te doen. ‘Je krijgt kleinere trossen. De voedingsstoffen die uit de wortels naar boven komen, worden over minder druiven verspreid. Zo krijg je druiven met geconcentreerder, intenser sap.’

Met snoeischaren knippen ze alle uitlopers van de wijnstok bijna helemaal weg. © Siska Vandecasteele

Terugkopen bij familie

Werken met geconcentreerder sap is een van de verklaringen voor het verbazend snelle succes van de nog jonge wijngaard. Declercq en Bracke plantten in 2017 hun eerste stokken chardonnay voor hun huis in de Vlaamse Ardennen, op een weide waar vroeger koeien graasden. Hun eerste schuimwijnen brachten ze in 2022 op de markt. Een van de cuvées van Cruysem – een blend van chardonnay, pinot noir en pinot meunier – kreeg dit jaar bij Gault&Millau al een vermelding als een van de beste zes witte schuimwijnen van België. Het succes leidde ertoe dat die eerste flessen uitverkocht zijn. ‘We zaten snel door onze voorraad. Om er zelf toch nog iets van in huis te hebben, moesten we flessen terugkopen bij familieleden.’ De schuimwijnen van Cruysem staan op de kaart bij toprestaurants in de streek, zoals Benoit en Bernard Dewitte, Castor, In den Hert en Le Vieux Château. ‘We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan’, zegt Declercq. ‘Je verwacht dat je jaren geduld moet oefenen voor je voldoende kwaliteit kan maken.’

Een van de cuvées van Cruysem kreeg dit jaar bij Gault&Millau een vermelding als een van de beste zes witte schuimwijnen van België. © Siska Vandecasteele

Van de chape naar de rank