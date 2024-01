De ultieme gids voor meer wijngenot in 2024

Verzamelaar Luc Segal in zijn wijnkelder. © siska vandecasteele

Aflevering 4

Zo koop je de beste wijn in de supermarkt

Van elke tien flessen wijn die in België over de toonbank gaan, komen er acht uit de rekken van een supermarkt. Daarom gingen we op onderzoek uit. Hoe kopen de supermarkten hun wijn in? Wat mag je als liefhebber van het supermarktaanbod verwachten? En hoe begin je er te kiezen?

Lees meer Zo koop je de beste wijn in de supermarkt

© Bob Van Mol

Aflevering 5

Natuurwijn, terecht op de kaart van sterrenrestaurants?

‘Rauw en levend’ of ‘stinkend en fout’. Over natuurlijk gemaakte wijn wordt met de meest uiteenlopende adjectieven geoordeeld. Natuurwijn is hip, maar wordt ook verafschuwd. Toch staan de flessen vandaag bijna overal op de kaart, ook in driesterrenrestaurants. Is dat terecht?

Aflevering 6

Op bezoek bij de wijnveiling

Het veilinghuis Sylvie’s in Antwerpen speelt een sleutelrol in de wereld van de topwijnen. Recent vond er de grootste veiling in zijn 36-jarige bestaan plaats. Dat de flessen met Petrus, Mouton Rothschild of Romanée-Conti op het etiket geld waard zijn, zal niemand verbazen. Maar welke andere schatten kon je er op de kop tikken?

Recent vond in het veilinghuis Sylvie’s in Antwerpen de grootste veiling in zijn 36-jarige bestaan plaats. © Alexander d'Hiet

Aflevering 7

Stond Belgische schuimwijn ook bij jou op tafel met kerst?

Trakteerde jij je gezelschap tijdens het eindejaar op Belgische bubbels? Dat zou kunnen, want door de grote sprong die onze eigen wijnbouw maakte, blijken de Belgische bubbels een volwaardig alternatief. Daarom gingen we op bezoek bij de bekroonde schuimwijnmaker Cruysem.