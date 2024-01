Hof van Cleve-sommelier Tom Ieven stapt over naar restaurant Colette-De Vijvers

De sterkste prestatie in zijn periode bij Hof van Cleve leverde de bekroonde sommelier begin 2023, toen hij de halve finale haalde van de wedstrijd voor de Beste Sommelier ter Wereld in Parijs. Bij die wedstrijd maken kandidaten niet alleen indruk door feilloos wijnen te benoemen bij blinde degustaties, maar ook door hun parate wijnkennis. Op een kaart de appellations van British Columbia aanduiden, of het verschil uitleggen tussen Madeira Colheita en Frasqueira? Tom Ieven kan het.

Terwijl veel andere kandidaten maanden vrij namen, psychologische bijstand kregen en meditatiesessies volgden, bereidde Ieven zich voor op het WK tijdens zijn vrije dagen. © Alexander D'Hiet

Zijn voorbereiding op dat wereldkampioenschap combineerde Ieven met zijn fulltimejob bij het beroemdste restaurant van België. Terwijl veel andere kandidaten maanden vrij namen, psychologische bijstand kregen en meditatiesessies volgden, hield de sommelier studie- en proefsessies tijdens zijn vrije dagen. ‘Ik voel van mezelf dat ik heel loyaal ben. Het restaurant ging altijd voor.’ Dat chef Peter Goossens hem voor het WK een week vrij gaf om te kunnen deelnemen, vindt hij nog altijd een geweldig cadeau. ‘Voor mij toont het dat de chef mij helemaal steunde.’

Ieven had zich voorgenomen minstens vijf jaar bij Hof van Cleve te blijven. Het einde van die periode blijkt precies samen te vallen met het afscheid van Peter en Lieve Goossens. De sommelier noemt de voormalige eigenaars nog altijd met veel respect chef en mevrouw. Wat heeft hij in die vijf memorabele jaren geleerd? ‘Zoveel dat ik niet weet waar te beginnen. Ik ben de chef en mevrouw heel dankbaar voor wat ik meegekregen heb. Dat is meer dan een kelder van 1.700 referenties mogen beheren. Ik doe eigenlijk niets liever dan gasten een mooie fles te helpen uitkiezen. Ik vraag ook altijd wat ze graag drinken. Ik wil niet het soort sommelier zijn dat mensen wijn laat drinken om hen te overtuigen van zijn persoonlijke voorkeur. Kennis over wijn delen is ook belangrijk, maar die wil ik niet etaleren. De kunst is ze op een leuke manier te brengen.’

Colette-De Vijvers kijkt behalve op de vijvers ook uit op bossen. Het restaurant ligt vlak bij de abdij van Averbode, een plek vol rust op het voormalige domein van de adellijke familie de Merode. © Alexander D'Hiet

Pairing met kaas

Zijn nieuwe job aan de vijvers van Averbode lijkt op het eerste gezicht op die in Hof van Cleve. Ieven zal er wijn voorstellen op dezelfde diplomatische en deskundige manier als in Kruisem. Toch schuilen onder die oppervlakkige gelijkenis grote verschillen. ‘In Hof van Cleve voelde ik mij de bewaker van een immense erfenis. De chef en mevrouw hadden over de jaren een prachtige kelder opgebouwd. Die mocht ik mee beheren, en ik mocht er een eigen toets aan geven. Hier, in Colette-De Vijvers, ga ik zelf mee bouwen.’ Dat betekent niet dat de kaart van Colette-De Vijvers nu al niet indrukwekkend is’, zegt Ieven, diplomatisch als altijd. Liefhebbers vinden er ronkende namen als Mouton Rothschild uit Pauillac en de chablis van het domein Dauvissat. ‘Maar ik denk dat we hem nog kunnen uitbreiden en verfijnen. Een goede wijnkaart bestaat niet alleen uit grote namen. Je kan ook het verschil maken met kleinere domeinen, betere jaargangen of meer typische cuvées.’

Samen met chef-eigenaar Vervloet heeft Ieven beslist dat Colette-De Vijvers meer wijnen per glas gaat aanbieden. Ook de champagnekar krijgt een make-over. Vervloet en Ieven zijn grote champagnefans. Ieven schrijft – alweer tijdens zijn schaarse vrije dagen – aan een boek over de pairing van champagnes met kaas, een uitloper van zijn thesis voor zijn opleiding tot Weinakademiker. Nog zo’n prestigieuze titel die hij binnenhaalde. ‘We waren een van de eerste restaurants dat bij het aperitief een kar voorrijdt met vijf, zes verschillende champagnes per glas’, zegt Vervloet. ‘Daarin willen we nog een stapje verder gaan.’

In Colette-De Vijvers gaat Ieven zelf mee bouwen aan de wijnkelder. © Alexander D'Hiet

Vervloet en Ieven zijn leeftijdsgenoten. Ook dat zal een andere dynamiek geven, denkt de chef. ‘We zijn nog jong, en ook ons restaurant bestaat nog niet zo lang. Dat is een ander gegeven dan bij Hof van Cleve. Ik heb het gevoel dat Tom ons met zijn ervaring stappen kan helpen te zetten.’ Vervloet heeft Ieven daarom naast sommelier ook tot zaaldirecteur benoemd. ‘Dat is een functie die wij hier niet zo kennen, maar je ziet ze wel in grote Franse restaurants, zoals Auberge de l’Ill, Troisgros of Anne-Sophie Pic.