VIDEO | Klare Wijn 1, wijn proeven voor beginners

Zo bouw je een referentiekader op en leer je smaken en aroma's identificeren. Trésor Vets, sommelier van het tweesterrenrestaurant The Jane in Antwerpen, houdt zelfs uitgebreide notities bij over de wijnen die hij proeft. Handig om later een referentie te hebben wanneer de herinnering aan de wijn diep in je geheugen begraven zit.

Blind proeven is gevaarlijk

Valke Vleug-wijnmaker Pieter Raeymaekers.

Onze kenners proeven in de eerste aflevering een witte wijn van het wijndomein Valke Vleug in Liezele (Puurs-Sint-Amands). Gelukkig proeven de kenners de wijn niet blind, zonder te weten om welke fles het gaat. 'Daar zijn in het verleden al blunders mee begaan', zegt Valke Vleug-wijnmaker Pieter Raeymaekers. 'Zo was er ooit een politicus (Rik Daems, n.v.d.r.) die tijdens een blindproeverij zijn eigen wijn helemaal neerhaalde. Die is wijn is achteraf niet zo vlot meer verkocht geraakt.'

D'Haene vertelt ons over een blindproeverij waarbij de exclusieve Dom Pérignon-champagne met de grond gelijk gemaakt werd. Tot de deelnemers de fles zagen en hun mening opeens bijstelden. Zo zie je maar dat blind proeven een interessante ervaring kan zijn.

Primaire, secundaire en tertiaire aroma's