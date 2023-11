VIDEO | Klare Wijn 2, wijn combineren met eten

Kaas met champagne

Dat er meer is in de wijnwereld dan de bekende, klassieke combinaties bewijst Tom Ieven, sommelier bij restaurant Hof van Cleve in Kruisem. In 'Klare Wijn' vertelt hij ons over zijn avonturen met champagne en kaas. Die combinatie blijkt niet altijd een voltreffer te zijn, zo is het bijvoorbeeld moeilijk om bij pittige blauwe kaas de juiste champagne te vinden. Een voltreffer is wel de combinatie van Blanc de Blancs champagme met witte schimmelkaas. Experimenteer dus gerust eens thuis.