De Duitse topwijnen van sommeliers Hilde Jonckheere en Jan Demyttenaere

Sabato tipt de wijnbar. Sommeliers Hilde Jonckheere en Jan Demyttenaere van Riesling en Pinot in Brugge tippen drie lievelingsflessen. Allemaal Duitse topwijnen, uiteraard.

De wijnbar: Riesling en Pinot

Toch meer dan twee druiven - Nee, ze serveren hier niet uitsluitend riesling en pinot, maar die druiven zijn duidelijk wel de trots van deze kleine bar in het Brugse centrum. Sinds 2016 staan hier uitsluitend Duitse wijnen op de kaart: de wijnbar is dan ook een onderdeel van Langbeen, een wijnhandel die bekendstaat om zijn specialisatie in Duitse topwijnen.

Sober mét magie - Sobere tafels, een kleine toog, een rek met flessen en foto’s aan de muur die getuigen over het Duitse wijnleven. Deze bar is sober: de magie zit in het glas.

Sommeliers - Hilde Jonckheere deed ervaring op bij restaurant Aneth in Brugge en werd in 2009 uitgeroepen tot ‘eerste sommelier van België’. Ze is medezaakvoerster van Langbeen Duitse Topwijn. Jan Demyttenaere is wijndocent aan Syntra West en volgt zelf ook nog de hoogstaande opleiding WSET4. Hij is de uitbater van de bar.

Riesling en Pinot, Hoogstraat 33, Brugge. Open op vrijdag en zaterdag van 15 tot 23 uur. Tel. 050/81.26.85, riesling-pinot.be

Wijn - Een knap aanbod van domeinen met namen als een klok: Georg Breuer uit Rheingau, Fritz Haag uit de Moezel, Knipser uit de Palts. Twaalf wijnen zijn per glas te krijgen, de wijnkaart telt zo’n 30 namen. Geregeld worden andere domeinen in de kijker gezet. Alle wijnen kun je meenemen voor dezelfde prijs als op de webshop van Langbeen.

Eten - Een beperkt aanbod kwalitatieve gerechten voor bij de degustatie, van varkensrillette met brood tot lasagne, huisgemaakt door Wim, de man van Hilde.

Rekening - Een glas wijn vanaf 6 euro. De prijs voor de flessen varieert tussen 25 en 99 euro. Gerechten van 4,5 tot 17,5 euro.

1. Robert Parkers chouchou

Riesling Quarzit, Peter Jakob Kühn, Rheingau, 2018, 17,50 euro.

‘Een riesling van wereldklasse, loepzuiver en intens. Wij houden van de manier waarop deze wijn onderbouwd is met heel elegante zuren, tot in de lange finish. Het domein Kühn werkt biodynamisch en precies. De handgeplukte druiven komen van percelen met kwartsiet in de bodem. Bij wijngoeroe Robert Parker kreeg deze wijn 92/100.’

2. Ideaal bij gastronomie

Spätburgunder Grosses Gewächs Feuerberg, Weingut Bercher, Burkheim, Baden, 2018, 40,65 euro.

‘Kaiserstuhl in Baden is de warmste regio van Duitsland. Hier maken de neven Arne en Martin Bercher, leden van de tiende generatie, pinot noir die tot de beste van Duitsland behoort. Deze Grosses Gewächs is een wijn als een gotische kathedraal, stevig gegrond en toch vol lichtheid. Een pinot voor bij mooie gastronomische gerechten, zoals ree met veenbessen.’

3. Veel bewaarpotentieel

Nonnenberg, Georg Breuer, Rheingau, 2013, 59 euro