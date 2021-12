De natuurwijnen van sommelier Marc Combas

Sabato tipt de wijnbar. Sommelier Marc Combas van Picpoul tipt drie lievelingsflessen – niet toevallig stuk voor stuk natuurwijnen.

De wijnbar: Picpoul

Naam | In dit rijhuis vlak bij het bekende Hoogte Honderdplein in Vorst vinden liefhebbers van natuurwijnen een aangename speeltuin. Picpoul, de druif die de wijnbar zijn naam geeft, is niet de enige lieveling van eigenaar Marc Combas – hij houdt evengoed van een puur glas gamay of chardonnay.

Picpoul, Oscar van Goidtsnovenlaan 100, 1190 Vorst Tel. 02/308.09.37, picpoul.be Zondag en maandag gesloten.

Krijtbord | Achter de toog kondigt een krijtbord de wijn- en menusuggesties aan. Op een wijnrek staan tientallen flessen klaar om mee te nemen. Binnen is de ruimte krap, buiten biedt een met parasols overdekt terras plaats aan 24 gasten.

Sommelier | De Fransman Marc Combas werkte lang als geluidstechnicus in België. Twaalf jaar geleden raakte hij zo in de ban van natuurwijn dat hij stopte met zijn job en in augustus 2018 Picpoul opende.

Wijn | Alleen bio voor deze fan van natuurwijn. De tien pagina’s van de kaart zijn grotendeels ingevuld met Franse namen, aangevuld met een selectie uit Italië, Spanje en Oostenrijk. In totaal zo’n zestig wijnen en bijna elke fles is ook per glas te krijgen.

Eten | Behalve een kaas- en charcuterieplank zijn er ook kleine gerechten: gegrilde Spaanse pepers, asperges met gepocheerd ei, oesters of rillette van sardine.

Rekening | Gerechten van 6 tot 15 euro, tweegangenlunch ‘s middags 15 euro, dagschotel ‘s avonds 18 euro. Een fles wijn vanaf 23 euro.

Kurkdroog goedgekeurd

Vlotjes te drinken

Vin de Pétanque, Mas de Libian, Vin de France, 2020, 12 euro bij Picpoul

‘In Saint-Marcel-d’Ardèche, een dorp op de rechteroever van de Rhône tussen Montélimar en Orange, maakt de familie Thibon al wijn sinds 1670. De jongste generatie schakelde over op biowijnbouw. De naam van deze blend van grenache, mourvèdre en syrah zegt het eigenlijk allemaal: dit is een soepele, heel drinkbare wijn, ideaal voor bij een spelletje jeu de boules. Weinig tannines en dus ook geschikt om licht gekoeld te serveren.’

2. Voor wie wil verrassen

Beaujolais is not dead, Chasselay, 2019, 20 euro bij Picpoul

‘Beaujolais heeft soms een slechte reputatie vanwege de hype rond ‘beaujolais nouveau’, maar dat soort wijn heeft niets te maken met de echte, goed gemaakte beaujolais. Hier proef je de gamaydruif op haar best: puur, met dat typische aroma van kersen. Het familiedomein maakt natuurwijn op basis van stokken van gemiddeld 55 jaar oud, met een minimum aan sulfiet.’

3. Absolute topper

En Belle Lies, Corton-Charlemagne grand cru, Pierre Fenals, Maison en Belle Lies, 110 euro bij Picpoul