De wijnen van Gianluca Di Taranto, de beste sommelier van België

Sabato tipt de bar, sommelier Gianluca Di Taranto van La Bru’sserie tipt drie lievelingen: van een lichtvoetige Italiaan tot een Franse crowdpleaser.

De wijnbar: La Bru'sserie

Luxehotel - De aparte schrijfwijze van deze brasserie op de gelijkvloerse verdieping van het luxehotel Le Sanglier des Ardennes legt de link met bedenker Wout Bru. De chef serveert hier gerechten om te delen, geïnspireerd op comfortfood uit de hele wereld, van ceviche tot dimsum. Wie het aanbod van veertig wijnen niet genoeg vindt, kiest uit de wijnbijbel van Le Sanglier.

Toog - Het historische gebouw – het hotel dateert van 1946 – is gerenoveerd met dure materialen. Mooie houten tafels, een lange toog en een open keuken: een fijne plek voor een glas met wat tapas na een wandeling – of voor een avondvullend menu.

Sommelier - Gianluca Di Taranto was ‘beste sommelier van België’ en werkte vroeger bij het tweesterrenrestaurant The Jane in Antwerpen. Sinds mei is hij consultant en ‘wine director’ bij Le Sanglier des Ardennes: hij stelt de wijnkaarten samen voor de hotels en restaurants van de groep en begeleidt het personeel.

La Bru’sserie, Rue du Comte Théodule d’Ursel 14, 6940 Durbuy. 7/7 open. Tel. 086/21.32.62

sanglier-durbuy.be

Wijn - Van een mâcon-vergisson van de Franse Belg Jean-Marie Guffens tot een chardonnay uit Nieuw-Zeeland: de wijnkaart van La Bru’sserie is zeer eclectisch. Veel bekende namen, zoals Beaucastel. Negen wijnen per glas. La Bru’sserie serveert ook het eigen champagnemerk van Le Sanglier des Ardennes.

Eten - Taco van lamsvlees, gyoza met kip en sesam, eendensalade met granaatappel en linguine met vongole.

Rekening - Een glas wijn kost tussen 8 euro (viognier) en 18 euro (Veuve Clicquot), een fles tussen 35 euro (rosé uit de Provence) en 225 euro (Châteauneuf-du-Pape van Beaucastel). Gerechten vanaf 11 euro, met een uitschieter van 80 euro (aardappel met kaviaar).

De favorieten van La Bru'sserie

1. Ideaal bij herfstgerechten

Mayolet, Feudo di San Maurizio, Valle d’Aosta DOC, Italië, 2019, 14,52 euro

‘Van de autochtone mayoletdruif zou er wereldwijd maar 4 hectare zijn aangeplant. Wijnmaker Michel Vallet weet het typische karakter van deze blauwe druif, pinot-achtig, maar ook floraal en kruidig, naar boven te halen. Dit is een sappige en lichtvoetige wijn, een leuk contrast bij de rijke herfst- en winterkeuken.'

Te koop bij Art&Vino (artetvino.net)

2. Topper uit Rioja

Rioja Reserva, Marques de Murrieta, Rioja DOCa, Spanje, 2016, 21,65 euro

‘Zowel voor wie op zoek is naar elegantie als voor liefhebbers van krachtige wijnen en bekende namen is Rioja een sterke regio. Domein Marques de Murrieta draagt er mijn voorkeur weg. De druiven in deze assemblage van hoofdzakelijk tempranillo komen van wijngaarden op 500 meter hoogte. Een wijn die nu toegankelijk is, maar perfect nog enkele jaren kan verouderen.’

Te koop bij Crombé Wines (crombewines.com)

3. Witte crowdpleaser

Meursault, Domaine Potinet-Ampeau, Meursault AOC, Frankrijk, 2016, 48,50 euro

‘Een witte bourgogne van de bovenste plank die betaalbaar is én ook nog wat leeftijd heeft: dat is een zeldzame combinatie. De wijn is complex en gelaagd, de aroma’s zijn bedwelmend. De echte kwaliteit van deze wijn komt van zijn fijne textuur, zowel fluwelig als strak. Alles is zo uitgebalanceerd dat de wijn heel levendig overkomt: een echte crowdpleaser.’