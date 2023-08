De zomer van Tom Ieven, de beste sommelier van België

Wat is je favoriete zomerdrank?

‘Op nummer één staat, zonder decadent te willen doen, champagne. Zeker op vakantie vind ik een glaasje echt genieten. Ik kan een mooie blanc de blancs van Robert Moncuit uit Le Mesnil-sur-Oger aanbevelen.’

‘Op een bijna gedeelde eerste plaats staat wijn. Een witte topwijn voor de zomer is een droge riesling uit de Moezel, Duitsland. Voor een goed glas zomerse rode wijn moeten we naar Toscane. Een sangiovese, zoals chianti, is een goede keuze.’

Wat is je favoriete zomergerecht?

‘Steak tartaar. Lekker en fris. Dat is puur genieten op een zonnig terras in Antwerpen.’

Waar gingen je recentste citytrips naartoe?

‘Naar Parijs en Londen.’

Welke wijnadressen kun je daar aanbevelen?

‘In Londen is dat Noble Rot. Het verhaal van deze wijnbar begon als een magazine van een Master of Wine en een journalist. Volledig onafhankelijk deden ze hun ding, tot ze zelf wijn zijn beginnen te importeren. Intussen hebben ze drie wijnbars, waarvan de originele in Lamb’s Conduit Street ligt. De wijnkaart is gigantisch. Je kunt er veel wijnen per glas drinken, ook de betere. Deze plek is een inspiratiebron voor mij.’

‘In Parijs kan ik restaurant Vantre aanbevelen. Daar krijg je geen haute cuisine voorgeschoteld, wel een simpele, pure keuken. Marco Pelletier (hij heeft lang als sommelier gewerkt in het driesterrenhotel Bristol in Parijs, red.) is de eigenaar en sommelier, en is ook een van mijn voorbeelden. De wijnkaart is fenomenaal. Qua prijs-kwaliteit is deze plek heel interessant om te proeven en unieke ontdekkingen te doen.’

Wat is je favoriete zomernummer?

‘‘Azzurra’ van Gui Boratto. Dat nummer is zomer in muziek. Dit soort elektronische loungemuziek vind ik heerlijk als ik met een boek aan het zwembad lig.’

Wat was je meest memorabele reis tot nu?

‘Mijn huwelijksreis naar Zuid-Afrika. Mijn vrouw en ik zijn toen geland in Kaapstad. We hebben een paar dagen in de stad doorgebracht, om vandaaruit twee weken lang de Tuinroute te volgen. Te beginnen bij de wijnstreken van Stellenbosch, Paarl en Franschhoek. Mijn vrouw en ik hebben de afspraak dat we één of twee dagen wijden aan wijnbezoeken. Ze kan daar ook wel van genieten, maar daarvoor gaan we natuurlijk niet samen op reis. Het voordeel is dat de plaatsen waar wijn wordt gemaakt altijd mooie plaatsen zijn. Inclusief een aangenaam klimaat.’

‘Daarna zijn we doorgereisd langs Knysna, gekend voor zijn oesters. In Plettenberg Bay hebben we met een cocktail op het strand gelegen en hebben we het Addo Elephant Park bezocht.’

Welk boek neem je deze zomer mee in je koffer?

‘Aan lezen kom ik niet toe, tenzij ik vakantie heb. Dat wordt pijnlijk duidelijk aan het boek ‘Unreasonable Hospitality’, dat al een paar maanden stof ligt te vergaren op mijn nachtkastje. Nu ik met vakantie ga, heb ik echt zin om eraan te beginnen.’

‘In het boek schrijft Will Guidara als ex-mede-eigenaar van het driesterrenrestaurant Eleven Madison Park, New York, over zijn ervaring in de sector. In wat hij schrijft, ga ik me waarschijnlijk geregeld herkennen. Het boek zal voor mij een soort van inspiratie- en kennisbron zijn, denk ik.’

Wat is je favoriete festival?