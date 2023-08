Deze 5 bars brengen een ode aan de betere natuurwijn

Eten

In Antwerpen kookt de Australische chef Rhys Savage in een kleine, geïmproviseerde keuken achter de toog. Hij maakt pure, intense gerechten met beperkte combinaties. Padronpepers pept hij op met wasabi en furikake-kruiden (11 euro). Bij bouchotmosselen komt daslook en bloemkool (15 euro). Af en toe duikt bij de nagerechten de sticky toffee-pudding (8 euro) op die de chef van zijn oma leerde maken. In Brussel werkt Lyla Bangels vooral met ingrediënten van lokale kwekers. Ze combineert gerookte Brusselse forel met bieslook en gaat aan de slag met groenten van bioboeren. Kleine gerechten, zoals mosselen met gember en verjus (10 euro), wisselen af met kaas- en charcuterieschotels (vanaf 10 euro) en zelfgemaakte dips, zoals tartaar van Bretoens zeewier (6,5 euro).

Praktisch

| Website | titulus.be

| Reservatiemogelijkheid | Aan te raden voor groepen vanaf zes personen

Titulus Brussel

| Adres | Waversesteenweg 167 a, 1050 Brussel

| Tel. | 02 512 98 30

| Openingstijden | Van dinsdag tot en met zaterdag, vanaf 12 uur

Titulus Antwerpen

| Adres | Oever 8, 2000 Antwerpen

| Tel. | 03 288 72 52

| Openingstijden | Van woensdag tot en met vrijdag vanaf 14 uur, en op zaterdag en zondag vanaf 12 uur

2 | Antwerpen | Rocky

In dit pand baten Ellen Destuyver en Dennis Broeckx drie zaken in één uit. Behalve in hun gastronomisch restaurant l’épicerie du Cirque ‘under the Palm Trees’ kunnen gasten ook terecht in de ontbijt- en lunchplek MOSS. Op vrijdag en zaterdagavond openen ze hier ook Rocky, een bar met een fantastische wijnkaart, planten, warme kleuren en een vleugje luxe. Er staat een klein terras aan de straatkant opgesteld.

Drinken

Gastvrouw Ellen Destuyver heeft een wijnkaart van dertien bladzijden samengesteld. Die bevat zowel grote namen, zoals de Spaanse Vega Sicilia, als parels onder de natuurwijnen, al valt die term hier nooit – de sommelier noemt zichzelf een fan van ‘raw wines’, een verzamelterm voor artisanaal gemaakte wijnen waarbij ambacht belangrijker is dan het al dan niet toevoegen van sulfiet in de kelder. Zo krijgen de wijnen van Stéphane Tissot uit de Jura hier een ereplaats, naast de oranje wijnen uit de amforen van de Italiaanse legende Josko Gravner. Ook de zeldzame flessen van Gabrio Bini, een architect die op het Italiaanse eiland Pantelleria wonderlijke dingen doet met muskaat, staan hier op de kaart. Prijzen vanaf 34 euro per fles. Er zijn een vijftal wijnen per glas beschikbaar, die afgestemd zijn op het menu van het gastronomisch restaurant. Daarnaast is er ook een uitgebreide kaart met craftbeers – zoals Antidoot en 3 Fonteinen – en een tiental cocktails. Die kosten 13,5 euro per stuk.

Eten

Chef Dennis Broeckx weet hoe hij een smakelijk hapje moet maken. En dus serveert hij, behalve de obligate charcuterie- en kaasplank, ook een zevental creatieve kleine gerechten, zoals een combinatie van dorade, hi­ziki en sesam (12 euro). Bij witte pens komt savooikool (16 euro), bij tofu granaatappel en de Indische kruidenmix chaat ma­sala (12 euro).

Tip

Rocky ligt vlak bij het vernieuwde KMSKA-museum.

Praktisch

| Adres | Volkstraat 13, 2000 Antwerpen

| Tel. | 0468 47 24 75

| Reservatiemogelijkheid | Ja, via de telefoon of de website voor groepen vanaf zes personen

3 | Gent | Raaf | Laagdrempelige gastro-bistro

Aram Schuyesmans en Michel Neerinckx openden in de herfst van 2022 een gastro-bistro op de plek waar café-restaurant Het Gouden Hoofd gedurende twintig jaar tot een vaste waarde uitgegroeid was. Ook Raaf is laagdrempelig: je kunt hier zowel terecht voor een aperitief als voor een uitgebreid etentje. Vlak bij de inkom is een uitnodigende toog, waar wijn uit de tap vloeit. Voor de kleine honger wachten in het cafégedeelte een zestal gerechten, voor het grotere eetwerk moet je verhuizen naar de eetzaal. Op mooie dagen staat het terras aan de straatkant opgesteld.

Drinken

De flessen in de kleine koelkast aan de inkom van de bar geven al aan dat dit een mooie speeltuin is voor fans van natuurwijn. De frisse, vlot drinkende rode zweigelt van de Oostenrijkse biodynamische wijnmaker Alexander Koppitsch (43 euro) is een goed voorbeeld. Veel glou-glou-wijnen, met Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië als voornaamste leveranciers. Sommelier Lenny Albrecht heeft bij elke fles voor een goede uitleg over de wijnstijl gezorgd – zoals de omschrijving ‘oxidatie, spicy’ bij een op schil gemacereerde godello uit Galicië. Zo’n tien wijnen zijn per glas te krijgen (met prijzen vanaf 6,5 euro). Niet-natuurwijnliefhebbers zijn aangewezen op een tiental interessante craftbeers, een paar niet-alcoholische suggesties en een kleine lijst met cocktails.

Eten

Er is een kleine kaart met zes gerechten, waarvan er sommige ook in het restaurant opduiken. Zo kun je hier een rundscarpaccio met romesco, rode paprika en opgelegde sjalot (12 euro) bestellen. Daarnaast ook zelfgemaakt zuurdesembrood met boter (3 euro) of een croissant met pas de rouge-kaas (9 euro).

Praktisch

| Adres | Slachthuisstraat 96, 9000 Gent

| Tel. | 09 278 41 80

| Website | raafgent.be

| Openingstijden | Van dinsdag tot en met zaterdag, en de bar opent om 18 uur

4 | Brussel | Winery Brugmann | Vaste waarde

Drie vestigingen telt deze wijnbar ondertussen – er is er ook één in de Dansaertwijk en in Watermaal-Bosvoorde – maar het begon allemaal in 2004 in dit pand op het Brugmannplein in Elsene. Met zijn hoge tafels, gestileerde wijnrekken en een blinkende toog is dit een toffe plek om één van de vele natuurwijnmakers te leren kennen met wie Winery samenwerkt. Bovendien eet je hier gerechten die ver boven de middelmaat uitsteken. Alle flessen zijn ook te koop om mee naar huis te nemen.

Drinken

Winery is een voorloper in de hype rond natuurwijnen, al noemen ze die hier ‘vins libres et vivants’. Mede dankzij die voorsprong heeft de wijnbar gepriviligieerde relaties met heel wat wijnmakers, vooral in de Franse regio’s Loire, Beaujolais, Languedoc, Roussillon en Jura. Proef bijvoorbeeld de wijnen van Clos Maïa, waarmee wijnmaakster Géraldine Laval de Languedoc nieuw leven inblaast. Of een lichte, delicate witte wijn op basis van de zeldzame druif listan van Domaine de Courbissac bij Carcassonne. Een glas wijn kost tussen 6 en 10 euro, een fles tussen 22 en 200 euro. Wie een fles uit het winkelrek wil drinken, betaalt daarvoor een kurkrecht van 12 euro.

Eten

Hier kun je hapjes eten die de charcuterie- of kaasplank van de gemiddelde wijnbar snel doen vergeten. Zo combineert de keuken aardpeer met olijf en salie. Bij krab komt wasabi en zeevenkel. Kleine gerechten kosten rond de 15 euro. Meer uitgewerkte creaties, zoals gamba’s met prei en garnalenbisque, kosten rond de 25 euro.

Praktisch

| Adres | Georges Brugmannplein 18, 1050 Elsene

| Tel. | 02 895 77 71

| Website | winery.be

| Openingstijden | Gesloten op zondag, op andere dagen open vanaf 11 uur

| Reservatiemogelijkheid | Ja, telefonisch

5 | Schaarbeek | Achille | Levende wijn op het plein

‘Vins Vivants, Cuisine Brute’ is de slogan van deze sympathieke, doorleefde wijnbar aan het gemeentehuis. Achteraan hangt het portret van Achille Colignon: zowel het plein als de wijnbar ontlenen hun naam aan de roemruchte negentiende-eeuwse burgemeester van Schaarbeek. Bij mooi weer staat het terras aan de straatkant opgesteld.

Drinken

Eigenaar Sébastien Albanese is vanuit de bierwereld en de spontaan gegiste bieren de wijnsector ingerold. Ook hier draait het om spontane gisting en natuurlijke processen. Voor niet-ingewijden kan dat soms wat extreme resultaten opleveren – een Catalaanse wijn op basis van de druif trepat heeft zelfs animale toetsen – maar toch drink je hier originele, goed gemaakte wijn. Voorbeelden zijn de Beaujolais van Domaine des Grottes en de witte gemacereerde wijnen van Die Hopi Bauern uit Oostenrijk. Een echte kaart is er niet; de eigenaar zweert bij persoonlijk advies. Alles is hier heel betaalbaar: een glas kan al vanaf 3,8 euro, veel flessen tussen 20 en 30 euro.

Eten

Je eet hier verrassend lekker en apart. Op de kleine zomerkaart staat bijvoorbeeld een trio van tomaat (12 euro): als granité, met gember gekonfijt en als tartaar. Ook de courgettebloem met broccolipuree en kruidensla is een knap vegetarisch gerecht (10,5 euro). Klassieker is maatjes met een gerookte aardappelsalade (12 euro).

Praktisch