VIDEO | Klare Wijn 3, België wijnland en de geheimen van rosé

De nieuwe videoreeks 'Klare Wijn, misverstanden opgehelderd' helpt je de complexe wijnwereld te doorgronden. In de derde aflevering: wijnbouw in België en de geheimen van rosé.

Wat hebben een stratovulkaan in Indonesië en Napoleon te maken met de wijnbouw in België? En wat zegt de kleur van je rosé over de kwaliteit van de wijn? Je ontdekt het in de derde aflevering van onze wijnreeks 'Klare Wijn'.