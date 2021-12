Welkom bij Vini e Cicchetti, een drievoudige ode aan de Italiaanse gastronomie

Sabato tipt de wijnbar, sommelier Maud Novalet van Vini e Cicchetti in Beersel tipt drie lievelingsflessen: Italië boven!

De wijnbar: Vini e Cicchetti

Drie in één - Deze nieuwe zaak is een drievoudige ode aan de Italiaanse gastronomie: Vini e Cicchetti combineert een restaurant met een wijnbar en een winkel: zowel de wijnen als de gerechten kun je meenemen. Het woord ‘cicchetti’ in de naam verwijst naar de typische tapa’s uit Venetië – ook die staan hier uiteraard op de kaart.