Zomer nog één keer volop in onze favoriete bars en restaurants

Een ding hebben ze gemeen: je kunt er een lekker glas wijn of een bijzondere cocktail drinken. Van de 2de tot de 22ste verdieping: in onze favoriete zomerse rooftopbars is het heerlijk vertoeven.

3 | Zalige terrassen

Van chic tot casual: wij selecteerden vijf zomerse wijnbars met een opmerkelijk terras.

Een greep uit het aanbod: mensen kijken vanop een stadsterras in Antwerpen, proosten aan het Gentse water, en relaxen te midden van de wijngaarden van Quévy.

© Shutterstock

4 | Prettige pop-up bars

Van Gazon, een groot openluchtcafé in een tuin langs de Schelde, tot het kwalitatieve drankenaanbod van Le Kiosque in het magnifieke kader van het Ter Kamerenbos: dat laatste vakantiegevoel houd je nog wat langer vast in deze pop-up bars. Tot minstens het einde van de zomervakantie maken ze het leven een beetje prettiger.

5 | De keuze aan de sommelier

Ooit al een oude riesling van Georg Breuer gedronken? Een blend van geuze en witte wijn? Of de elegante mencia van Veronica Ortega?

Het zijn stuk voor stuk bijzondere flessen die je drinkt in onze favoriete wijnbars waar gereputeerde sommeliers een heel persoonlijke keuze maken.

6 | Een ode aan de betere natuurwijn

De ene noemt het ‘levende’ wijnen, de andere gaat voor ‘funky’ en iemand die het chic wil laten klinken, gebruikt de term ‘non-interventionistisch’.

Natuurwijnen hebben zowel een andere benadering in de wijngaard gecreëerd als een hoog hipheidsgehalte bij vooral jonge wijndrinkers.

Wij selecteerden vijf bars die een ode brengen aan het betere glas natuurlijk gemaakte wijn.

© Tribe Agency

7 | Om te proeven en te kopen

Amber Bottle Shop in Antwerpen is zo’n adres waar je die topfles ook gewoon koopt. Een indrukwekkende wijnwand presenteert een deel van het lekkers dat er te koop of te proef is.

De wijnwinkel van Terminus (Watou) is al even indrukwekkend als de kaart. Sinds de voormalige sommelier van Hof van Cleve het restaurant overnam, speelt ook wijn er een belangrijke rol.

Ook in het aanbod zit het gezellige Brusselse restaurant Piola.libri. Daar verkoopt vennoot en sommelier Davide Selmi behalve Italiaanse boeken ook zo’n 80 wijnen.

8 | Cocktails aan het feest

Een negroni of een espresso martini bestellen, dat lukt op de meeste zomerse terrassen wel. Maar een vieux carré, een tequila met chartreuse of een met eucalyptus geïnfuseerde gin met appel- en citroensap en champagne? Daarvoor kun je terecht in deze bijzondere bars. Zij demonstreren het betere cocktailwerk.