Zomeren in de 5 prettigste pop-up bars van het land

Lier | Piquette | Natuurwijn aan het belfort

Natania Van de Schoor en Joris Duys sluiten tijdens de zomermaanden hun sympathieke bistro Salto en openen vlak bij de Grote Markt een wijnbar. Het gezellige interieur, met een ruime toog en een goede koffiemachine, nemen ze over van de koffiebar die hier tot eind 2022 gevestigd was. Op het terras is plaats voor een twintigtal stoelen.

Drinken

Hier is natuurwijn aan het feest. De vijftien referenties komen allemaal uit de eigen importzaak van het koppel. Daarbij zitten heel aparte wijnen, zoals een opulente oranje muskaatwijn uit Roussillon (8 euro) of de Australische Bink-wines van uitgeweken Turnhoutenaar Koen Janssens. Elke wijn is per glas te krijgen en de selectie wisselt regelmatig. Prijzen vanaf 7 euro per glas.

Eten

Joris Duys, de chef van Salto, toont hier een deeltje van zijn talent met een paar zelfgemaakte kleine gerechten, zoals terrine van konijn met mostarda van abrikoos (16 euro) of gebakken slaharten met ansjovismayonaise (13 euro). Daarnaast ook snacks – kaas, rauwe groenten, charcuterie – en zelfs een verse frisco (6 euro).

Praktisch

| Adres | Koning Albertstraat 3, 2500 Lier

| Website | piquettewijnen.be

| Openingstijden | Tot 3 september is Piquette open. Op dinsdag en woensdag gesloten. Op weekdagen open vanaf 16 uur, op zaterdag vanaf 10 uur en op zondag vanaf 12 uur.

Brussel | Le Kiosque | Genieten in het Ter Kamerenbos

De rode metalen tafeltjes en de simpele chalet aan het terras boezemen misschien niet meteen vertrouwen in, maar het kwalitatieve drankenaanbod en het magnifieke kader van het Ter Kamerenbos leveren toch een verrassend mooi aperitiefmoment op in het grootste park van Brussel. Een toffe rustplek voor wie het park al wandelend of fietsend wil verkennen.

Drinken

Cocktailliefhebbers vinden hier veertien verschillende creaties, maar het zijn vooral wijndrinkers die zich hier in de handen mogen wrijven. De wijnkaart wordt namelijk samengesteld door natuurwijnspecialist Titulus. Die zorgt voor een kaart met tien mooie referenties die ook allemaal per glas te krijgen zijn. Een paar voorbeelden? De Oostenrijkse oranje wijn Mulatschak, een blend van pinot gris, traminer en welschriesling (6 euro per glas). Of een mooi glas gamay uit Beaujolais van Château Cambon, een nevenproject van de legendarische natuurwijnpionier Marcel Lapierre (8,5 euro per glas).

Eten

Sardines in blik (9 euro), auberginekaviaar (7,5 euro), een croque monsieur (8 euro) en belegde boterhammen (8 euro). Het aanbod is simpel, maar ook degelijk en niet duur.

Tip 1

Le Kiosque ligt in het wandel- en fietsgedeelte van het park. Met de auto kun je tot de Groenendaalselaan rijden, tot op een paar honderd meter.

Tip 2

Er staan minstens een keer per week muziekoptredens gepland. Kijk op Instagram (@in_the_woods_be) voor het programma.

Praktisch

| Adres | Avenue des Genêts – Bremlaan, 1000 Brussel

| Website | lekiosque.eu

| Openingstijden | Le Kiosque is tot ergens in september 7/7 open van 9 tot 22 uur (tenzij bij fikse regen)

| Reservatiemogelijkheid | Ja, via de website – aan te raden voor grote groepen (vanaf vijftien personen)

Antwerpen | Bar Chapel | Vakantiegevoel in de kloostertuin

In afwachting van de verbouwing van dit voormalige klooster tot een cohousingproject heeft de jonge onderneemster Sanne van Riel de kapel en kloostertuin omgeturnd tot een gezellige groene oase in de stad, compleet met strandstoelen, oude bomen en een speelhoek.

Drinken

De twintig cocktails – waaronder acht niet-alcoholische – vormen het grootste hoofdstukje in de drankenkaart. Daarbij veel usual suspects, zoals moscow mule (9,5 euro) en espresso martini (10 euro). De wijnkaart is teleurstellend pover, met amper vier keuzes (prijzen vanaf 4,5 euro per glas). De bierkaart doet het heel wat beter, met onder meer bieren van de Borgerhoutse micro-brouwerij Cabardouche en het eigenzinnige merk Kerel.

Eten

Chapel werkt per week met wisselende cateraars. Zo eet je hier de ene week sushi, de andere poke bowls, Vietnamese gerechten of pizza. Er is wel een kleine vaste kaart met fingerfood, van edamameboontjes (5,5 euro) tot tortillachips (6,5 euro). De goed gevulde aperitiefplank (19,5 euro) met kaas en charcuterie is een aanrader.

Praktisch

| Adres | Kerkstraat 150, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

| Website | barchapel.be

| Openingstijden | Bar Chapel is elke dag open tot begin september. Op weekdagen vanaf 16 uur, tijdens het weekend vanaf 14 uur

| Reservatiemogelijkheid | Nee

Antwerpen | Mika | Aperitieven met zicht op het beeldenpark

Aan het terras van het Middelheimkasteel, pal in het midden van het Middelheimmuseum, is het in de zomer goed zitten. Het openluchtcafé is een goed rustpunt voor of na een wandeling door het beeldenpark.

Drinken

De korte wijnkaart telt negen referenties, die ook allemaal per glas te krijgen zijn. Klassiekers, zoals een macon (7,5 euro per glas), wisselen af met meer verrassende namen, zoals een Sloveense oranje wijn op basis van furmint en pinot noir (8 euro per glas). De goedkoopste fles kost 28 euro. De bierkaart is niet erg geïnspireerd – al staat er wel een geuze van Oud Beersel tussen (9 euro voor 37 centiliter). Er zijn ook een tiental niet-alcoholische alternatieven, waaronder het alcoholvrije Deense Mikkeler-bier.

Eten

Je kunt hier sober tot uitgebreid lunchen – van een belegde boterham (8 euro) tot een uitgeholde artisjok gevuld met tabouleh (16 euro) of een gekonfijte eendenbil met gepekelde groenten (21 euro). Bij het aperitief blijft de keuze beperkt tot kaas, charcuterie of mediterrane dips (hummus, tzatziki, tapenade van olijven, 10 euro).

Tip

Elke donderdag- en vrijdagavond staan hier muziek- en dj-sets op het menu.

Praktisch

| Adres | Middelheimlaan 63, 2020 Antwerpen

| Tel. | 0470 53 11 54

| Website | mi-ka.be

| Openingstijden | Het terras is open tot eind september. Gesloten op maandag. Open vanaf 10 uur voor ontbijt, apero vanaf 15 uur

| Reservatiemogelijkheid | Ja, via de website