Airbnb moet voor het oog van de belegger omgaan met veranderd reisgedrag

Net nu het reisgedrag wereldwijd op losse schroeven staat, trekt Airbnb - de chouchou van het alternatief reizen - naar de beurs.

Airbnb-CEO Brian Chesky verklaarde begin september het massatoerisme dood, in een interview met Bloomberg. 'De meerderheid van de mensen bezocht vroeger een handvol steden, zoals de iconische hoofdsteden.' Chesky noemde New York, Venetië, Amsterdam. Steden waar het beeld van lowcostvluchten, rolkoffertjes en... Airbnb-flats aan plakt. Maar reizen is diverser geworden, zei Chesky. 'Mensen ontdekken weer lokale dorpen en parken of raken verliefd op de natuur. Ze beseffen dat ze ergens anders terecht kunnen.'

Het was cheesy marketing in de aanloop naar de beursgang. Chesky is afhankelijk van de pandemie. Die dwingt de reiziger vliegbewegingen te beperken, overbevolkte steden te mijden en zijn heil te zoeken in staycations. Maar Airbnb kan daarin volgen, zei Chesky. Dat is opmerkelijk, want de kamerverhuurder is een kind van de grootstad. De CEO en zijn medestichters, Joe Gebba en Nathan Blecharczyk, stampten het bedrijf in 2007 uit de grond, toen ze in hun flat in San Francisco luchtmatrassen te huur aanboden. Airbnb veroverde prompt steden wereldwijd: de belangrijkste 20 steden waren samen goed voor de meerderheid van de boekingen.

Veroveren sloeg soms om in woekeren. Het bedrijf kreeg bakken kritiek voor de overlast die toeristen veroorzaken en lag onder het vergrootglas voor de druk op de woningmarkt. De pandemie duwde in maart op de stopknop: het aantal boekingen dook in april met een ongeziene 72 procent lager. De iconische steden die hadden geprofiteerd dan wel geleden onder Airbnb - afhankelijk van wie je erover aan het woord laat - trokken geen toeristen. Chesky greep in, sneed alles wat niet tot de kern hoorde weg en triomfeerde begin juli op de bedrijfsblog: op 8 juli boekten gasten voor het eerst in vier maanden weer 1 miljoen overnachtingen.

De kamerverhuurder houdt een batterij cijfers onder de arm die moeten staven dat veel mensen dicht bij huis boeken.

Rijafstand

Het bedrijf houdt in de aanloop naar de beursgang een batterij cijfers onder de arm die moeten staven dat veel mensen dicht bij huis boeken. Airbnb is mee met het veranderende reisgedrag, is de boodschap. De helft van de boekingen op 8 juli lag op minder dan 500 kilometer. 'Perfect doenbaar met de auto', klonk het. Twee derde van de boekingen op die dag was niet in een stad. De belangrijkste 20 steden van weleer tellen elk nog voor minder dan 2 procent van de boekingen. Airbnb houdt stand in grote landen waar veel op rijafstand is, zei Chesky in september, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk.

De kamerverhuurder is in het pandemiejaar onverwacht goed op zijn pootjes terechtgekomen, al liggen de boekingen de jongste maanden nog altijd een vijfde lager dan vorig jaar. Chesky zal onder het toeziend oog van beleggers zijn reizigers moeten volgen op de deiningen van de pandemie. Maar ook bij de gastheren is er massagewerk. Tal van Airbnb-verhuurders zagen door de coronastorm hun panden leegstaan. Onderzoek in het Texaanse Austin - dat geen reisbeperkingen kent - wees uit dat het aantal Airbnb-zoekertjes met een kwart daalde tijdens de pandemie. Bij de panden die nog beschikbaar waren, daalde de bezettingsgraad met een vijfde.