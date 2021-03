Amazon speelt op veilig met CEO voor goudklomp van 45 miljard

Amazon Web Services, de cloudpoot en goudklomp van Amazon, haalt met Adam Selipsky een oude bekende als CEO in huis.

Amazon heeft niet bepaald zwaar gegokt in zijn keuze voor de nieuwe CEO van Amazon Web Services (AWS), de cloudpoot en goudklomp van de e-commercereus. Adam Selipsky neemt het roer over van Andy Jassy, die vanaf het derde kwartaal Amazon-oprichter Jeff Bezos opvolgt in de topjob. Selipsky is een oude bekende en een van de verloskundigen die AWS midden in de jaren 2000 ter wereld brachten. Hij werkte er al van 2005 tot 2016. 'Hij kent onze cultuur en activiteiten' was een understatement van jewelste van Jassy in een mail aan het AWS-personeel.

Wat is Amazon Web Services? Het is interessanter de filosofie erachter te horen dan de technologische rimram. 'We probeerden ons een student in zijn studentenkamer voor te stellen die dezelfde infrastructuur tot zijn beschikking had als de grootste bedrijven ter wereld', vertelt Jassy over de ontstaansgeschiedenis in het boek 'The Everything Store' van Brad Stone. Amazon had een goed beeld van wat dat moest zijn nadat het zelf de webwinkel Amazon.com had opgeschaald. Bij de opstart in 2005 focuste het op het aanbieden van serverruimte. Nu is AWS een onestopshop die alles biedt wat bedrijven nodig hebben in een complexe digitale wereld.

45,3 miljard cloudpoot Amazon Web Services draaide in 2020 een jaaromzet van 45,3 miljard dollar.

Toch is Selipsky niet de techneut die het hoogste woord zal voeren in die complexe digitale wereld. De Harvard-alumnus doorzwom vooral marketeerwatertjes, bij het consultancybedrijf Mercer en de voormalige leverancier van streamingtechnologie RealNetworks. Het was ook in die rol dat hij in 2005 aan boord kwam bij AWS, als een van de eerste 'vice presidents'. Hij stond er voor de uitdaging om de filosofie van de student die qua infrastructuur op dezelfde voet staat als grote bedrijven te vermarkten. Op zijn LinkedIn-account stipt Selipsky aan dat hij in de elf jaar dat hij bij AWS werkte het bedrijf bracht van nul naar 13 miljard dollar omzet.

Dat is bijzonder aardig. Maar Selipsky komt nu wel aan het hoofd van een divisie die tijdens zijn afwezigheid is doorgestoomd naar een jaaromzet van 45,3 miljard dollar, ofwel een tiende van Amazons totale omzet. Om zo'n moloch te leiden is niet alleen een marketeer met kennis van zaken nodig, maar ook iemand met CEO-ervaring. Die deed Selipsky op vanaf 2016, toen hij AWS verliet om het datavisualisatiebedrijf Tableau te leiden. Tableau staat in de IT-wereld in de boeken als het lijdend voorwerp van een miljardenovername. Het belandde in 2019 voor 15,7 miljard dollar in de handen van de IT-gigant Salesforce.

Het is gemakkelijk om te vergeten dat AWS nog altijd maar in het prille begin zit van wat mogelijk is. Andy Jassy CEO Amazon Web Services