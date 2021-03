Belg schiet satellieten met 'lege doos' naar Wall Street

Jeroen Cappaert bedacht Spire Global in 2012 op een NASA-basis in Californië.

Het satelliet- en databedrijf Spire Global, dat mee is opgericht door de Belg Jeroen Cappaert, trekt naar de beurs via het blancochequebedrijf Navsight.

Spire Global zet de stap naar de beurs, maar doet dat niet via een klassieke beursintrede, kondigt het maandag aan. Het bedrijf fuseert met Navsight Holdings, een blancochequebedrijf of spac dat nu al op de New York Stock Exchange noteert. Vehikels zoals Navsight zijn lege beurshulzen die geld mobiliseren voor toekomstige overnames. Navsight specialiseert zich in technologie in de militaire wereld of voor de overheid.

Met een collectie van meer dan honderd minisatellieten verzamelt Spire Global data in een lage baan om de aarde. Het idee voor het bedrijf ontstond in 2012, toen Cappaert na studies in Leuven en aan de International Space University in Straatsburg op een NASA-basis in Californië toefde. De 'Cubesats', ofte minisatellieten, waren daar toen al talk of the town. 'Al sinds het begin van de jaren 2000 loopt daar onderzoek naar', legde Cappaert vorig jaar in een interview met De Tijd uit. 'Wij dachten: laat ons dat gewoon commercialiseren.’

Weerdata

Spire Global doet dat door de ingezamelde data te verwerken voor bedrijven. Het bedrijf traceert bijvoorbeeld bewegingen van schepen, en brengt die samen in één globale database, wat waardevolle informatie is voor havens en rederijen. Maar de minisatellieten zamelen ook weerdata in, wat voor overheden van nut kan zijn. Dat bleek tijdens de lockdown, toen vliegtuigen aan de grond bleven. Vliegtuigen zijn van belang voor het inzamelen van weerdata. Spire Global sloot toen in Europa, het VK en de VS contracten om de weggevallen vliegtuigdata te compenseren.

Spire Global Opgericht in 2012, door Jeroen Cappaert (nu CTO), Peter Platzer (nu CEO) en Joel Spark. Bedrijf met kantoren in Luxemburg, Glasgow, Washington DC, Boulder, San Francisco en Singapore. Sinds 2012 heeft het bedrijf 175 miljoen dollar opgehaald. Door de beursgang komt daar nog eens 475 miljoen dollar bij. Het bedrijf bezit meer dan 100 minisatellieten die in lage baan om de aarde gegevens, zoals weer- en scheepvaartdata, verzamelen, waarna die verwerkt worden voor bedrijven en overheden.

Voor Spire Global is de beursgang een nieuwe versnelling in het traject. In juni 2012 haalde het bedrijf bij zijn eerste crowdfunding iets meer dan 100.000 dollar op voor zijn eerste prototypes. Acht jaar later tankte het bedrijf al meer dan 175 miljoen dollar aan kapitaal voor zijn meer dan honderd minisatellieten. Met de fusie gaat nu nog eens een nieuwe kapitaaloperatie van 475 miljoen dollar gepaard. 245 miljoen daarvan komt via een private operatie die wordt geleid door Amerikaanse fondsen zoals Tiger Global en Blackrock Advisors. Het bedrijf is nu 1,6 miljard dollar waard.

Satellietbouwers

Satellietbouwers die hun satellieten inzetten voor aards gebruik hebben de wind in de rug. Eén toepassing is het zogenaamde 'satellietsurfen', waar bedrijven zoals Starlink van Elon Musk, zich op werpen. Satellieten in een lage baan om de aarde maken daarbij internet mogelijk op afgelegen plaatsen. Bij Spire Global ligt de waarde veel meer in de data. Het bedrijf bouwde daarvoor een heus 'datahart' in zijn Europees hoofdkantoor in Luxemburg. 'Het gaat ons niet alleen om het sprokkelen van de data, we moeten ze ook kunnen verwerken en aanleveren', zei Cappaert.